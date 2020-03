Viirustepeletaja küüslauk on väga nõutud kaup

Väga nõutud kaup on viirustepeletaja küüslauk. «Tellimused kasvasid hüppeliselt,» kinnitas Kagu-Eesti ühe suurema küüslaugukasvataja, OÜ Kõlleste Garlic juht Vaike Soosaar. «Küüslauku on meil õnneks piisavalt, üle tonni.»

Talul on oma poeke Võrus, aga pärast nädalalõpu hullu müüki on seal nüüd vaikus. «Inimesed tahavad kodus püsida, seame sisse kodulehekülje kaudu tellimist,» seletas Trolla. «Kuna poeg on kodus, ülikool on kinni, saab tema hakata tellimusi laiali viima.»