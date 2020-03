Peeter Koppel: kõrgeima astme usaldus lükkab elu taas käima

Tellijale

Majanduse mõistes on praeguses keerulises olukorras väga tähtis küsimus, milline on üldine usaldus institutsioonide vastu. Jagame institutsioonid meile sobivalt kolmeks tasandiks: kõige hapramad on (riskantsete varade) turud, järgmine tasand on pangandus ehk kõige laiemalt võttes n-ö finantseerimine. Tinglikult võib paigutada sellele usaldustasandile ka keskpangad, kuigi faktiliselt on tegemist institutsioonidega, mis siiski lähtuvad pigem riiklikest eesmärkidest. Kolmas ja n-ö viimane usalduse tasand on riik, sest just riik on institutsioon, mis saab kehtestada ja koguda makse, millel on sõjavägi jne.