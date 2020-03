Aare Abroi: teeme viiruse väikeseks tagasi

Koroonaviiruse leviku sulgemine kohalikesse kolletesse pole enam teostatav ja keskenduda tuleb leviku aeglustamisele, märgiti Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 12. märtsi Covid-19 riskiraportis. Viiruse levik on ka Eestis jõudnud paraku eksponentsiaalse kasvu faasi. Kas see nüüd tähendab, et olukord on kontrolli alt väljas? Ma ei ütleks. Mingi nurga alt vaadates sõltub just nüüd viiruse levik meie kõigi igapäevasest käitumisest rohkem kui kunagi varem. Võime veelkord meenutada eksponentsiaalse kasvu fenomeni: kui üks haige nakatab rohkem kui üht inimest ning too omakorda nakatab rohkem kui üht inimest, siis (kui midagi ette ei võeta) saame olukorra, kus keskmiselt kasvab nakatunute arv N korda päevas. Kasv 1,41 korda päevas tähendab, et iga kahe päeva tagant nakatunute arv kahekordistub ja nii järjest edasi.

Nii nakkuskoldes Wuhanis selle karantiini paneku ajal kui ka Itaalias puhangu alguses oli see arv 1,5. See on nagu liitintress, aga me ei räägi 10- või 50-protsendiliselt (ehk 1,1- või 1,5-kordsest) kasvust ja mitte kuude või aastate, vaid päevaga. Viimastel päevadel on diagnoositud nakkuste arv Eestis kasvanud pea kaks korda päevas, kuid need nakkused on aset leidnud enne tõsisemate ennetusmeetmete rakendamist. Viimase nelja päeva keskmine kasv on umbes 1,8. Eesti meditsiinisüsteem saab kindlasti hakkama, kui kasv on 1,1 korda päevas. See tähendaks nakatunute arvu kasvu kahe nädalaga 100-lt 350ni. Kui kasv oleks 1,4 korda, siis jõuaksime kahe nädalaga pea 8000 viirusnakkuseni (korrektsete arvude keeles saame me rääkida vaid diagnoositud viirusnakkuste arvust).

Internetis on mitmeid visualiseeringuid, mis näitavad, kui pärssivalt mõjub viiruse levikule «sotsiaalne distantseerumine» ehk inimestevaheliste kontaktide vähendamine. See on väga oluline, sest meditsiinisüsteemi suutlikkusel raskeid haigeid hospitaliseerida on piir ning peame hoidma nakkuste arvu vähemalt nii madala, et seda piiri ei ületataks. Kodus viibides vähendatakse ka tunduvalt nakatunud pindadega kokkupuutumist. Kokkuvõtlikult: sellest, kuidas me kodanikena käitume, sõltub, kas nakkuste kasv püsib või õnnestub meil seda vähendada kuhugi 1,1 kanti. Sellest aspektist vaadates on viiruse levik just nimelt meie kontrolli all, aga me kõik koos peame tahtma seda kontrollida. Lööklausesse panduna – teeme üheskoos viiruse väikeseks tagasi!

Hongkongis, Taiwanis, Singapuris ja Vietnamis ei ole nakkus eksponentsiaalsesse faasi jõudnud, vaatamata sellele, et esimesed juhtumid olid seal juba jaanuari lõpus ning asustustihedus väga kõrge.