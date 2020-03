Kristi Raik: piiride tagasitulek

Tellijale

Seda nimekirja võiks jätkata pikemalt, kui leheveergudele mahub. Loetletud nähtustel on üks ühine nimetaja: riikide ja inimeste vahelisi ülemaailmseid sidemeid peetakse üha enam erinevate ohtude allikaks. Eriti lääne avatud ühiskonnale on tegu põhjapaneva mõttelaadi muutumisega. Sellega kaasnevad poliitilised, majanduslikud ja meie igapäevaelu mõjutavad muutused, mille tagajärgi on raske ette näha.