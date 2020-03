Tellijale

«Me peame Poolat oma kõige olulisemaks strateegiliseks liitlaseks,» ütles EKRE esimees ja siseminister Mart Helme eelmisel aastal. Kuid Helme pole olnud Poola kiitmisel üksi, ka välisminister Urmas Reinsalu on öelnud, et Poola on Eesti julgeoleku tagamisel üks võtmeriike. Toetust Poolale on väljendanud paljud teisedki Eesti poliitikud.