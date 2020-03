Venemaa «edu saladus» võib peituda väheste analüüside tegemises

Eilehommikuse seisuga oli tohutul Venemaal vaid 114 nakatunut (neist kaks kolmandikku Moskvas). See on tekitanud palju kahtlusi, kuni selleni, et usutakse, võimud varjavad meelega nakatunute hulka paanika vältimiseks. Ei kõlavat loogiliselt, et Venemaal on nakatunuid vähem kui Eestis (eilse seisuga 225) või isegi Moskva ühe rajooni suuruses Luksemburgis (eilse seisuga 140). Samas ei tekita küsimusi see, et eilse seisuga oli 38 miljoni elanikuga Ukrainas ametlikult vaid seitse nakatunut.

Venemaa esialgu väikesele nakatunute arvule on mitu põhjendust.

Laias laastus analüüsiti Venemaal koroonaviiruse suhtes seni vaid neid inimesi, kes saabusid välismaalt neist riikidest, kus viirus on avastatud. Regioonides ei analüüsitud inimesi peaaegu üldse. Põhjus oli selles, et ei olnud jõutud piisavalt proove ette valmistada. Sellest nädalast aga algas laiaulatuslikum proovide võtmine nii Moskvas kui ka regioonides. Proove saab hakata andma ka vabatahtlikult, mis seni polnud võimalik. Siiski peab soovija kinnitama, et tal on olnud kokkupuude viiruse kandjaga, kuigi tal endal ei pruugi mingeid sümptomeid olla.

Väga tõenäoliselt näeme varsti viirusehaigete arvu järsku hüpet Venemaal. Näiteks Moskvas võib see kaasa tuua linna sisuliselt lukku paneku.

Kriisidega harjunud

Moskvas asuva Pirogovi meditsiiniülikooli nakkushaiguste osakonna juhataja Vladimir Nikiforov ei välistanud, et viirusekandjaid on rohkem, kui näitab ametlik statistika, kuid ta nimetas fantaasiaks arvamusi ja kuuldusi suurest hulgast nakatunutest Venemaal.

Moskva erakliinikuteketi Semeinõi (Perekondlik) juht Pavel Brand, kes varem töötas Moskva riikliku haigla number 56 peaarsti asetäitjana, arvab, et tegemist võib olla süsteemse probleemiga Vene meditsiinis. Tema väitel puudub Venemaal üldse usaldusväärne statistika haiguste kohta. Ta juhtis tähelepanu, et ametlikel andmetel sureb grippi Venemaal aastas vaid 500–600, samal ajal näiteks USAs aga üle 30 000 inimese. «Uut tüüpi koroonaviirusesse suremist lihtsalt ei hakata tõenäoliselt registreerima,» ütles Brand. «Pannakse kirja, et suri kopsupõletikku. Kui kuskil Habarovskis (suur linn Venemaa Kaug-Idas – toim) sureb 79-aastane inimene, siis ei tule kellelgi pähe kontrollida teda koroonaviiruse suhtes.»

Sõltumatu Vene uudisteportaal Meduza, mille peakorter asub Riias, on viidanud asjaolule, et esimestel nädalatel kasutatud koroonaviiruse tuvastamise proovid ei pruukinud olla kõige usaldusväärsemad. Kuni viimase ajani toimus Venemaal analüüsi tegemine üksjagu teistmoodi kui Euroopas, venelastel oli oma metoodika.

Veel ühe võimalusena on Vene meedia viidanud asjaolule, et haigestumisjuhtumeid on registreeritutest rohkem, kuid inimesed on viirushaiguse läbi põdenud nii, et nad pole arsti juurde pöördunud. Keskmine Venemaa elanik ei lähe külmetushaigusega, mille sümptomid on koroonaviirusega sarnased, tavaliselt arsti juurde.

