Kodukontor ei tähenda mikrojuhtimist

Tellijale

Tarkvaraettevõtte Helmese tiimijuht Aino-Silvia Tali ütles, et suurt osa kontoritööd on võimalik teha kodustes tingimustes ja üle interneti nii, et ei töötajate ega klientide jaoks suurt midagi ei muutu. Kõige tähtsam on tema sõnul tagada töötajate kindlustunne ja tavapärane töökorraldus nii rahaliselt kui ka muude vahenditega. Tali soovitas kodutööd tehes jätkata samas töörütmis, piirata koduseid segajaid ning korraldada veebis regulaarseid koosolekuid.