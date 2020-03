Kriis võib olla tuleviku arutamiseks liiga alguses

Seisu erakorralisuse tõttu osalesid kohtumisel peale eurotsooni rahandusministrite, kelle seas esindas Eestit Martin Helme, ka nende endiselt rahvusvaluutat kasutavate ELi riikide kolleegid.

Praeguste prognooside järgi on Covid-19 pandeemiast tingitud majanduslangus vältimatu. Võrdlused 2008. aasta kriisiga on pidevad. Eilne Financial Times spekuleeris, et koroonakriisist välja tulemine võib olla toonasest keerukamgi, ning leidis, et ELi pakutav vastus sellele pole seni võrreldav ei ulatuselt ega riikidevaheliselt kooskõlastuselt.

Ebaselged ettepanekud

Rahandusministrite kohtumise järel pressile saadetud järeldustest on näha, et esialgu keskendutakse sellele, kuidas viirusest jagu saada, ning otseselt pihta saavate inimeste ja majandusharude vee peal püsimise aitamisele.

Esimese asjana lubatakse kohtumise järeldustes finantse tõve ohjeldamiseks ja raviks ning tervishoiule ja tsiviilkaitsele.

Samas tõotatakse toetust likviidsusraskustesse sattunud firmadele: ennekõike väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning neile, kes tegutsevad kõige rohkem pihta saanud piirkondades ja majandusharudes, nagu transport ja turism. Toetusevariantide seas on mainitud maksumeetmeid, riigi garantiisid laenudele, eksporditagatisi ja trahvide tühistamist riigihangete täitmise viivitustelt.

Inimlikul tasandil lubatakse järeldustes hüvitisi kaotatud sissetuleku eest, lühiajalise töö toetust, haigushüvitiste ja töötu­toetuste pikendamist ning tulumaksumaksete peatamist.

Ettepanekud, kuidas kriisi järel Euroopa majandus tagasi käima saada, paistsid aga umbes sama segased kui vastus küsimusele, millal ja milliste tagajärgedega Covid-19 puhang lõppeb. Rahandusministrite kohtumise kokkuvõttes seisab lubadus, et tegu on esimeste meetmetega.

Me oleme viirusega sõjas. Majanduslikus sõjas. Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Thierry Breton

«Peale koheste konkreetsete vastuste teeme tööd kõigi vajaminevate meetmetega, aitamaks majandusel taastuda, kui koroonaviirus on taandunud,» kirjutatakse järeldustes. «Me mõistame vajadust mõtiskleda Euroopa strateegiliste väärtusahelate üle, et kaitsta Euroopat paremini tulevaste tootmis- ja kapitaliturgude häirete eest.»

2008. aasta kriisi ajal käiku lastud euroala stabiilsusmehhanismi (ESM) rakendamise ideest on ministrid seni hoidunud. Nagu kirjutas eile EUobserver, usuvad paljud – näiteks Saksamaa rahandusminister Olaf Scholz –, et praegu on ESMist rääkimiseks veel liiga vara ja see võib olukorda isegi hullemaks teha.

Viirusega sõjas

Eilse Financial Timesi analüüsi arvates võib Euroopa jaoks praegu ollagi liiga vara selleks, et arutada, mida pärast kriisi teha. Näiteks Hongkongi valitsus tahab majanduse uuesti käima lükkamiseks anda igale elanikule lihtsalt kulutamiseks 10 000 kohalikku dollarit (ligi 1173 eurot). Euroopas midagi sellist praegu teha ei saaks, sest kodanikelt oodatakse kodus viiruse eest varjus istumist, mitte kaubanduskeskustes tuuritamist.