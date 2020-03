Piiriäärsed firmad kardavad katastroofi

«Meile sõitis Lätist tööle ligi 120 inimest, neist vaid 20 on nõus töötama kaks nädalat nii, et koju ei saa,» rääkis Läti piiri lähedal asuva Saru lauavabriku juht Tarmo Vainola. «Ostsime külalismaja ja panime nad sinna elama. Aga neid on kuus korda vähem kui vaja! Ja nendel on ka kodus lapsed, loomad, mesilased... Kui kahe nädala pärast olukord ei parane, on katastroof!»

Saru lauavabrik töötab praegu ühes vahetuses, 12-tunniste vahetustega. «Ma ei saa ju Norra helistada ja öelda, et tellimust ei saa täita – meid saadetakse siis kuu peale!» ütles Vainola. Tema sõnul on nõudlus liimpuidust toodete järele praegu endine ja kui riik võimaldaks paindlikult toimida, elaks vabrik kriisiaja üle.

«Miks riik ei kasuta võrdse kohtlemise printsiipi: Valga-Valka vahel tohib tööl käia, Apest Sarru aga mitte?!» pahandas Vainola. Eesti poole pealt käib vabrikusse tööle 30 inimese ringis.

Norra nõudlus alles

Sama, kuigi väiksemas mahus probleem on ka Valgamaal Tõrva vallas asuval 193 töötajaga Combiwood OÜ puitliistutehasel. «Ebaõiglane: Valgas saab, aga 30 km kaugusel Valgast ei tohi tööl käia,» leidis ettevõtte juhatuse liige Priit Koha. Eile jäi koju Lätti kümmekond ettevõtte töötajat. «Korraldame töö ümber, aga kuna lätlased olid sattunud kõik samasse töölõiku, tuleb omajagu kombineerida,» märkis Koha, kelle kinnitusel tellitakse tehase toodangut praegu Norrast ja Rootsist endises mahus.

«Nädala peame vastu, kuid tootmismahtu tuleb vähendada,» sõnas Vastseliina saetööstuse Förmann NT juht Taavi Nassar, kelle seitse lätlasest töölist saadeti eile hommikul piirilt koju tagasi. «Loodan, et valitsus leiab lahenduse.»

Ehk saaks kohapealt tööjõudu juurde? «Ei ole hakanud kohapealt töölisi asemele otsima ja ega keegi tahaks praegu tulla ka – istuvad kodus, pelgavad koroonat,» hindas Nassar.

Eile jäi koju Lätti kümmekond Helmes asuva puitliistutehase töötajat, tehase toodangut tellitakse aga endises mahus.

«No vaadake kaarti, kus me asume!» ohkas Saru lauavabariku juht Tarmo Vainola. «Võru ja Valga töötukassa saadab meile pidevalt töötuid, keegi neist ei taha tegelikult tööd teha, tahavad ainult arvutis istuda ja abirahast elada!»

Misso lähedal Nopri talumeiereis on viieaastase tööloaga tööl kolm ukrainlast, kellest üks sõitis koju puhkusele ja sealt enam tagasi ei saa. «Kuna tegu on spetsialisti, juustumeistriga, pole teda võimalik lihtsalt asendada, oma pojal tuleb tema töö ära teha,» kommenteeris Nopri talumeierei omanik Tiit Niilo.

Tervendav kriis

«Meil oli sügisel juurviljakoristusel palju ukrainlasi tööl, aga talvel ajame oma tööjõuga läbi,» rääkis Võrumaa suurima juurviljatootja, Jaagumäe talu OÜ juhatuse liige Tarmo Timmi. «Kevadeks, kui algab istutustöö, tekib ilmselt piisavalt vabu kohalikke töötajaid, sest praegu kukub mitu sektorit ära. Varem oli muid «ahvatlusi» palju ja omad inimesed ei tahtnud talutööle tulla. Nüüd on aga mõni juba helistanud ja uurinud töö kohta. Mõnes mõttes on praegune kriis tervendav: ettevõtjad saavad omal nahal tunda, kuidas see elu muudab, kui ettevõtte üks hammasratas asub n-ö teises ilma otsas. Kriis aitab liigse globaliseerumise vastu ja paneb mõtlema, kuidas saada kohaliku tööjõuga hakkama.»

Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja Ene Kerge kinnitas, et kohalikule tööturule on tekkinud esimesed vabad töötajad, kellest võiks välistööjõust ilma jäänud ettevõtetele kasu olla. «Kui enne oli vaikus, siis eile hakkasid inimesed iseteeninduskeskkonnas meie vastuvõtule registreeruma, ennekõike mikroettevõtete töötajad, suured ettevõtted pole koondamistest teatanud,» ütles ta. «Need inimesed tahavad tööd teha ja neile on sisse­tulek hädavajalik. Need tuhatkond töötut, kes meil enne kriisi olid, ei läinud enne tööle ega lähe ka nüüd.»