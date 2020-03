Oleg teatas, et maantee ääres seisid ajakirjanikud ja inimesed, kes kaameratega mööda sõitvat kolonni filmisid. «Justkui veetaks kolonnis vange või pidalitõbiseid. Oleg ütles, et see on alandav,» rääkis Andrei. «Tundub suure tsirkusena. Poolakad, muidugi, korraldasid suure tragikomöödia. Nende jaoks on see vist propagandistlik eesmärk: näidata oma rahvale, kuidas nende eest hoolitsetakse. Umbes nii, et kohe toimetame need pidalitõbised konvoi saatel minema, et te ei nakatuks. Kohutav!»