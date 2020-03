Riigikogu komisjoni juht tühistas istungi

Parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa (EKRE) otsustas ära jätta komisjoni eilehommikuse istungi ning jääb ka ise mõneks ajaks kodusele režiimile. «Ei, ma pole karantiinis. See on pigem ettevaatusabinõu,» selgitas ta. Põhjuseks kahtlus, et komisjoni aseesimees Lauri Läänemets (SDE) võis nakatuda koroonaviirusega.