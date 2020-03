Jalgpalli EM lükati järgmisesse aastasse

Agentuur Reuters teatas juba mõni tund enne ametliku otsuse avaldamist, et kõik näib sisuliselt otsustatud olevat, sest UEFA oli tühistanud kõik ühe korraldajalinna Kopenhaageni hotellibroneeringud.

Videokonverentsil räägiti läbi ka kõik teised vajalikud punktid. Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul pole sügisene Rahvuste liiga turniir spordi mõttes löögi all. «EMi edasilükkamisega seoses arutati läbi seitse erinevat stsenaariumi sõltuvalt sellest, millal kriis laheneb. Nende kõigi jaoks on välja töötatud terviklahendused, ühtegi täiskasvanute võistlust ära ei jäeta,» edastas Pohlak.

Et Eesti koondise kevadised sõprusmängud jäävad ära ning suvised – sealhulgas Balti turniir – on küsimärgi all, muutub eriti tähtsaks sügis, kui koroonaviirus on loodetavasti taandunud. Septembrist novembrini on plaanitud Rahvuste liiga mängud. Pohlak kinnitas, et see sari jääb kõigi stsenaariumide korral paika.

Kui Balti turniiri pole võimalik korraldada juuni alguses, püütakse see pidada hiljem. Ära jääks võistlus vaid siis, kui kriis venib nii pikaks, et enam mängimiseks aega ei leia.

Mais-juunis Eestis toimuma pidanud poiste U17 vanuseklassi EMi finaalturniiri osas ei tehtud lõplikku otsust. Ülisuure tõenäosusega võistlus ei toimu, alternatiiviks on nii võistluse edasilükkamine kui ka ärajätmine.

Oluline sõnum UEFA-lt on ka see, et ehkki kriisi tekitatav majanduslik mõju on olemas ja tuntav, ei tähenda see majanduslikku katastroofi ning rahvusvahelistelt katusorganisatsioonidelt tulevad maksed ei ole löögi all. «Sellekohast kriisieelarvet ei pea me tegema,» lausus Pohlak kergendatult.

Mis puudutab kodust meistriliigat, siis Pohlaku hinnangul on Eesti mugavas olukorras, kui mingist mugavusest praegu üldse rääkida saab. «Meil on mängitud üks voor, hooaeg kestab neli ringi ning see võimaldab teha igasuguseid lahendusi. Meie meistrivõistluste lõpp ei satu löögi alla. Kriitilises olukorras on liigad, kus eurosarjades osalejad pole veel selgunud.»