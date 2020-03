Spurt piiride sulgemise eel kodumaale

Mehhiko rallilt koju jõudmine oli väga paljudele osalistele peavalu. Eelmise laupäeva pärastlõunal teatati sealses rallipargis, et võistlus lüheneb ja viimast võistluspäeva ei toimu. Seda mitte keeruliste olude või ohutusmurede tõttu Mehhikos, vaid seoses osalevate meeskondade koju jõudmisega tekkinud probleemidega. Mure polnud mitte ainult meeskondadel, vaid ka ülejäänud MM-etapile sõitnud seltskonnal, kes oli tulnud seda kajastama või mõnel teisel moel sellest osa saama. Lisaks jõudis Mehhikosse info, et välisminister Urmas Reinsalu palus piiri taga viibivatel kodanikel viivitamatult koju naasta, see tekitas kohati veel rohkem lisapingeid.