Jaan Mänik: poliitilisest nihkest uutes oludes

Tellijale

Rahvuskonservatiivne liikumine on pikka aega olnud tugev Prantsusmaal isa ja tütre Le Peni juhtimisel. Marine Le Pen sai presidendi valimistel mais 2017 hõbe­medali, kui Emmanuel Macron võitis. Kui Donald Trump võitis 2016. aastal USA presidendivalimised, oli suur üllatus, et üks rahvuskonservatiivse maailmavaatega poliitik ja ärimees hakkab juhtima maailma suurimat riiki.

Rahvuskonservatiivsed erakonnad on pääsenud parlamenti Rootsis, Soomes ja ka Eestis. Viimastel valimistel said kõik kolm erakonda 17–18 protsenti häältest oma riigis. Tänaste reitingute järgi on nad Soomes ja Rootsis suurima toetusega erakondade hulgas, Eestis on toetus pisut kahanenud, sest siin on EKRE valitsuserakond.