Avo-Rein Tereping: riigi IT-arendus on killustatud

Nurinat selle üle, et Eesti e-tiiger on kõhnaks ja nõrgaks jäänud, on viimasel ajal kuulda mitme arvaja suust. Olgu see e-raamatute käibemaksu alandamine või digi­innovatsioon, digitaalse kirjaoskuse arendamine või koostöö Eesti ülikoolide haridustehnoloogidega – hädadel on vähemalt kaks põhjust: rahapuudus ja IT-spetsialistide puudus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Siim Sikkuti hinnangul läheks vaja lausa 100 miljonit lisaraha aastas.