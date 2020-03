Aimar Altosaar: vaimne päästerõngas vanemale ja lapsele

Tellijale

Teiste pereellu sekkumist ei peeta heaks kombeks, kuid tegelikult on seda vaja mõnikord teha, kinnitavad vaimse tervise spetsialistid. Ekspertide hinnangul elab ligi 20 protsenti lapsi peredes, kus ühel või mõlemal lapsevanemal on probleeme vaimse tervisega. Veel rohkem on peresid, kus vanematel on tõsisemad eluprobleemid ja stressirohked väljakutsed. Lapsed kogevad vanemate raskusi omal moel, vahel ka varjatult, ja need võivad rikkuda laste võimalused õnnelikule elule. Vanemate psüühikahäired või psüühilised raskused, sealhulgas toimetulematus stressiga, mõjutavad laste psüühikahäirete tekkimist.