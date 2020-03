Tellijale

Nüüdseks on perekond ennast Saaremaaga täielikult sidunud. Mart on olnud tegev kohalikus poliitikas. Ta on müünud osa oma mandril tegutsevatest äridest ja loonud Saaremaal uusi. Vabariigi aastapäeva paiku valiti perekond Maastik Lümanda kandi aasta tegijateks 2019. Põhjenduseks toodi, et terve perekond on aktiivne, nad on eestvedajad ja löövad kaasa nii oma koduküla, Lümanda piirkonna kui ka Saaremaa valla tegemistes. Lilian ja Mart on aktiivsed lasteaia ja kooli hoolekogu liikmed. Nad on aastaid panustanud asutuste arengusse. Ema ja isa kõrval löövad üha enam kaasa ka kooliealised tütred Mia ja Linda.