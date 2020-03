Tellijale

„Meil käib praegu võidujooks, kuidas jõuda võimalikult kiiresti järele looduse puudumisele nagu Euroopas,” ütles loodusfotograaf ja loodusretkede korraldaja Martin Piispea maaülikooli korraldatud loodusturismi konverentsil. „Minu kliendid on Kesk-Euroopast ja enamasti liigun nendega ringi Lahemaa rahvuspargis. Aga kui sealt välja läheme, küsivad nad, mis on siin juhtunud – metsa polegi. Vastan neile, et see on minu mets – riigimets, ja seda ei ole. Kaitsealadel tundub, et meil on puutumatut loodust palju, kuid sealt välja minnes pole vaatepilt üldse nii kena.”