Pärt Peterson: Miks on uus koroonaviirus ohtlik just vanadele inimestele

Lümfotsüüdid ei ole algselt treenitud, kuid nad on nagu noorsõdurid, valmis väljaõppeks ja kaitseks. Kuna elame keskkonnas, kus meid ümbritseb kogu aeg suur arv mitmesuguseid viiruseid ja baktereid, siis toimub lümfotsüütide väljaõpe olemasolevate mikroobide najal ja kontaktide kaudu nendega. Selle jooksul kujunevad noorsõduritest oskustega spetsialistid, kellest igaüks on õpetatud vastu seisma teatud kindlale viirusele, et seda organismist tõrjuda. Teisisõnu on noores inimeses väga suur arv immuunrakke, mis algul on kui carte blanche’id. Kui esmalt on nad teadmiste ja oskuste poolest tühjad lehed, siis pärast läbielatud nakkust treenitakse neist nii-öelda eriüksus, millele antakse kaasa detailsed andmed ja ülesanded, millise viirusega võitluseks tal tuleb valmis olla. Kord välja treenitud, on nad spetsialiseerunud konkreetsele viirusele. Nii kujuneb elu jooksul igal inimesel oma immunoloogiline mälupank. Tervikuna meenutab inimese immuunsüsteem immuunrakkude armeed, mis sõltuvalt varasemast lahingukogemusest on suuteline viirusnakkusele reageerima.