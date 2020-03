Kõvas köites ja 440 lehekülge – see on kaalukas teos, võib paksuks nimetada küll. Lugedes selgub, et Osolin on nagu Karlsson katuselt: vähe sellest, et parajalt paks ja parimais aastais, ta on ka igas asjas maailma parim. Kui mitte maailma, siis Eesti. Kui mitte parim, siis esimene, kes seda tegi. Ja kui mitte tema ei teinud, siis oli ta hindamatu nõuga abiks neile, kes tegid.