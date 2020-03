KOHALIK VAADE. Koroonakriisis on peletanud Itaaliast isegi migrandid

Itaalia on ainuke Vahemere rändeteele jääv riik, mille piiri ei püüdnud 2.–8. märtsini ebaseaduslikult ületada ükski migrant, kui uskuda riigi siseministeeriumist Euroopa Liidule edastatud andmeid.

Migrandi astumas maale Messinas Sitsiilias veebruari lõpus. Nad kaldale toonud päästelaev Sea Watch 3 on küll praeguseks karantiinist väljas, kuid seisab jätkuvalt sadamas. FOTO: Fortunato Serrano/agf/sipa/scanpix

Euroopa Komisjoni raporti järgi saabus Hispaaniasse meritsi samal ajal 349 inimest, Kreekasse 970 ja Maltale 34. Aga nn Vahemere keskosa rändetee, mille sihtpunkt on Itaalia, oli ebatavaliselt vaikne, arvestades, et tänavu on seni muidu saabunud sealtkaudu mitu korda rohkem inimesi kui mullu samal ajal.

«Selle raportiperioodi kestel saabus Vahemere keskosa rändetee kaudu 34 migranti (kõik Maltale), eelmisel raportiperioodil oli tulijaid 212 (kõik Itaaliasse). Kokku on 2020. aastal Vahemere keskosa rändetee kaudu saabunud Itaaliasse ja Maltale 3576 inimest, 2019. aasta samal ajal oli neid 472. Kokku on Itaaliasse 2020. aastal saabunud 2533 inimest, 2019. aastal oli see arv 355,» öeldakse dokumendis.

Maltal, saareriigis, kuhu migrandid teel Itaaliasse lõksu jäävad, on tänavu randunud 1023 inimest, mullu oli neid selle ajaga vaid 137.

Nüüd on muidu järsult kasvanud migrantide sissevool aga äkitselt katkenud. Saabujaid on null. See anomaalia langeb kokku koroonaviiruse puhanguga.

Sitsiilia tõstis käed

Tõsi, poleemika puhkes juba veebruari viimastel päevadel.

Pärast piirkonnas päästeoperatsioone korraldavate laevade Ocean Viking ja Sea Watch korduvat randumist saarel teatas maakonna juht Nello Musumeci: «Ma esitan üleskutse peaminister [Giuseppe] Contele. Sitsiilia regionaalvõim säilitas vastutustundliku suhtumise selle hädaolukorra haldamises, aga vaja on vastastikust mõistmist. Ma ütlesin seda eile ja kordan täna: praeguses murettekitavas olukorras tundub järjekordse 194 migrandi maabumine Sitsiilia inimestele katsumusena.»

Ta kutsus üles kehtestama karantiini laevadel. «Kui võimud usuvad, et tingimused laeval seda ei võimalda, tuleks asja arutada vastavate võimudega ja suunata nad teistesse sadamatasse,» jätkas Musumeci.

Teises sõnavõtus lisas Sitsiilia liider, et laeva pardal kehtestatav karantiin ja arstiabi andmine on kõigi saarele saabuvate migrantide enda huvides.

Seos koroonaviiruse puhangu ja merd ülevate sisserändajate voo peatumise vahel näib ilmne.

Peagi leidis Musumeci endale liitlase paremäärmusliku partei Liiga esimehe ja endise siseministri Matteo Salvini isikus.

«Kuberner Musumecil on õigus. Pole võimalik, et valitsus lubab praegusel ajal maabuda veel sajal migrandil. Las Euroopa ärkab üles ja võtab vastutuse. See on kurb ja groteskne olukord. Sitsiilia ei saa muutuda karantiinisaareks, eriti veel praegusel ajal. Itaalia sadamad peaks olema suletud,» arvas Salvini.

Ühendus Sea Watchi mõistagi nõus polnud. «Järgides kõiki tervishoiuga seotud ettevaatusabinõusid, usume siiski, et ennetavate meetmete rakendamine vaid valitsusväliste organisatsioonide laevadele on diskrimineeriv,» teatasid nad.

Kriisi ulatust arvestades näivad päästelaevad siiski olevat selles piirkonnas töö lõpetanud. Ajalehe La Stampa andmeil pole ka migrantide hädakutsungitele vastav keskus saanud sellelt Vahemere osalt ühtegi teadet, et mõni paat oleks merel hätta jäänud.

Päästelaevad ei seila

Lehe andmetel seisab päästelaev Ocean Viking Pozzallo sadamas ka pärast 8. märtsil lõppenud karantiini, mis algas pärast seda, kui laev 23. veebruaril migrandid maale tõi. Messinas seisva aluse Sea Watch 3 karantiin lõppes 12. märtsil, nemad lasid viimati pardalt migrante maale 26. veebruaril, kui laevalt lahkus 121 migranti.