Suviste tänavune võidulaul ei pääse 2021. aasta Eurovisioonile

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatas, et mai alguses Rotterdamis toimuma pidanud Eurovisiooni lauluvõistlus jääb koroonakriisi tõttu ära. «Oleme väga uhked, et Eurovisiooni lauluvõistlus on viimased 64 aastat igal aastal ilma probleemideta rahvast ühendanud. Nagu miljonid fännid üle kogu maailma, oleme ka meie äärmiselt kurvad, et see ei saa mais toimuda,» seisab Eurovisiooni ametlikus teadaandes.