Teenindajad riskivad iga päev tervisega

Covid-19 levib inimeselt inimesele piisknakkusena ja nakkus võib külge hakata ka pindadelt, mida nakatunu on puudutanud. Kõige sagedamini levib viirus aga inimeselt inimesele kehaeritiste, eriti sülje kaudu.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütles, et kõige keerulisem on seis just nende ametite esindajatel, kes puutuvad pidevalt kokku teiste inimestega.

«Vaieldamatult on nendeks esmalt tervishoiutöötajad, kes on samas need, kes annavad oma parima, et viiruse levikut takistada ning leevendada haigestunute olukorda,» rääkis Abel. Lisaks tõi ta välja ka politseinikud, piirivalvurid, kaitseliitlased ja kõik vabatahtlikud abilised.

Abel pani neile südamele, et nad töötades kasutaksid esmakaitsevahendeid, näiteks desinfitseerivaid vedelikke ja kindaid, aga ka ennetavaid käitumuslikke meetmeid, nagu distantsi hoidmine vähemalt meetri-kahe jagu ning sümptomite esinemisel kodukarantiini jäämine.

Nagu kirjutas Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste epidemioloogia vanemteadur Kristi Rüütel, on praegu kõige tähtsam kogu rahva solidaarsus ja järjekindel distsipliin hügieeninõuete järgimisel.

Maske kõigile ei jätku

Kõikide Eesti suuremate toidupoekettide esindajad on lubanud nii klientide kui ka oma töötajate tervise huvides hügieeninõudeid kõvasti karmistada. Põhimeetmed on nii Prisma, Maxima, Selveri, Rimi kui ka Coopi kauplustes kõikjal samasugused: palgalistele ja klientidele on kättesaadavad desinfitseerivad vedelikud, töötajad puhastavad müügipindu aktiivsemalt ja sagedamini ning siseraadio, plakatid ja infoekraanid edastavad klientidele õpetlikke sõnumeid, kuidas võimalikult ohutult käituda.

Osaliselt ja vastavalt oma võimetele on poed töötajatele maske hankinud, kuigi kõigile neid praegu veel ei jagu. Rangelt soovitatav on kinnaste kasutamine, kuigi poed seda otseselt ei kohusta ja lõppotsus jääb praegu teenindajale endale.

Tähelepanelikud peavad olema ka kliendid. Neil palutakse külastada poodi üksi, desinfitseerida käsi, hoida teistega vahemaad ja vältida haigena poodlemist. Nagu selgitas Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski, peaks riskide eest vastutuse võtmine olema hajutatud ja jagatud poodide ning nende klientide vahel. Ta lisas, et Selver soovitab oma klientidel hetkeolukorras kasutada iseteeninduskassasid, et kontakte teistega veelgi vähendada.

Samuti seisab poekettide juhtide ees küsimus, kas klientuuri vähenedes lühendada ka lahtiolekuaegu. Viimast pooldab Eesti Kaubandus- ja Teenindustöötajate Ametiühing.

«Praegune olukord, kus osa kauplusi on otsustanud lahtiolekuaegu lühendada ja teised mitte, tekitab ostjates segadust,» hindas olukorda liidu esinaine Elle Pütsepp, kelle arvates peaksid poed olema lühemalt lahti kas või selle tõttu, et müügipindu jõutaks korralikult ja süvitsi puhastada. Sellega pole aga nõus Selver, kelle sõnul jaotuvad kauem avatud kaupluses kliendid ka pikema ajavahemiku peale, mis muudab ostlemise ohutumaks.

