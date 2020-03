Viirus toob USA valimistel pika lõppmängu

Kampaania koliti veebi

Kuigi tulemused võiksid viidata, et Sandersil oleks targem loobuda, ei ole 78-aastane Vermonti senaator kõrvale astumiseks mingit kavatsust välja näidanud. Biden on vastase võimaliku loobumise asjus jäänud taktitundeliseks.

Sandersi toetajad teatasid aga, et kandidaadil ei ole plaanis pärast teisipäevaseid valimisi oma toetajate poole pöörduda. Küll esines ta varem samal õhtul koroonaviirust puudutava kõnega, milles esitles kahe triljoni dollari suurust reformikava ning kutsus muuhulgas kehtestama peredele 2000 dollari suuruseid igakuiseid toetusi, et majanduslangusest välja tulla.

Koroonaviirus on häirinud tavapärast kampaaniategevust. Edasi on lükatud Ohio eelvalimised ja kandidaadid on olnud sunnitud kampaaniaürituste asemel esinema rahvale interneti teel. Nii Biden kui ka Sanders korraldavad regulaarseid videoülekandeid ja ka ukselt uksele kampaaniategevus on kolinud internetti.

Samuti viidi teisipäevased valimised läbi praeguste hügieeninõuete järgi: hääletusmasinad desinfitseeriti ning valijatele pakuti võimalust täita sedeleid jaoskondade ees. Küsitlusest paistab, et viiruse tõttu kehtestatud eriolukord soosib Bidenit, keda rahvas peab kriisiga tegelemisel usaldusväärsemaks, vahendab The Guardian.

Trumpi koht on kindel

Trump teeb ameeriklased murelikuks

Valgest Majast kostavad eksitavad väited ja koroonaviiruse politiseerimine jätab kriitikute sõnul mulje, et president Donald Trump ei võta olukorda piisavalt tõsiselt.

Trump on korduvalt väitnud, et ­USA-l­ ei ole viirusega mingeid probleeme, olukord on kontrolli all ja viirus taandub suveks. Viimase ajani mõnitasid Trump ja mõni Valge Maja nõunik väidetavalt tervishoiuminister Alex M. Azari paanika külvamise pärast. President on nimetanud koroonaviirust ka demokraatide vandenõuks, et valimisi võita, kirjutab New York Times.

Kui president jäi olukorra pisendamise tõttu tugeva kriitika alla, lubas ta, et kõik soovijad saavad teha analüüsi. Samas tunnistavad paljud tervishoiuametnikud, muuhulgas riigi nakkushaiguste instituudi direktor Dr. Anthony Fauci, et USA-l ei ole viiruse analüüsimiseks vajalikke vahendeid ja praegune süsteem on läbi kukkunud.

Paistab, et kriitika mõjus Trumpile kainestavalt, sest esmaspäeval tunnistas ta pressikonverentsil, et viirus võib taanduda alles juuliks-augustiks. Samuti kuulutas Valge Maja järgnevaks 15 päevaks välja erakorralised meetmed, mille alusel tuleks vältida rohkem kui kümmet inimest hõlmavaid rahvakogunemisi ja loobuda avalike asutuste külastamisest.

Teisipäeval teatas Trump pressikonverentsil Kongressile abipaketi esitamisest, millega toetada ettevõtteid ja eraisikuid. Kuigi paketi maht ei ole teada, võib rahandusminister Steven Mnuchini vihjete põhjal oletada, et see jääb 850 miljardi dollari kanti, vahendab The Guardian.

Trump eitas, et kaalutakse riiklike liikumispiirangute kehtestamist, samuti ei poolda ta novembrikuiste presidendivalimiste edasilükkamist. Presidendi sõnul loodab ta endiselt, et juuniks Marylandi kavandatud G7 liidrite kohtumine toimub.

Viimaste päevade tasakaalukamat maneeri rikkus aga esmaspäevaõhtune säuts, milles Trump nimetas Covid-19 «Hiina viiruseks». Peking vastas sellele jõuliselt, öeldes, et USA võiks tegeleda probleemidega kodumaal. Hiina ametlik uudisteagentuur Xinhua nimetas Trumpi keelekasutust rassistlikuks ja ksenofoobseks.