Viiruseproovide tegemine laieneb üle Eesti vaid riskirühmadele

«Analüüsimise tulemusena peab sündima mingisugune otsus või tegevus,» selgitas terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai Postimehele, miks kõigile inimestele, kes haigust kahtlustavad, analüüsi ikkagi ei tehta. Ta lisas, et Covid-19 vastu puudub spetsiifiline ravi ning analüüsi tegemine riskirühma mitte kuuluvatele inimestele ei muuda perearsti soovitusi – püsida kodus, hoiduda lähikontaktist – ega ka ravi, mis on ennekõike sümptomite leevendamine. «Analüüsimisel on alati eesmärk ning seepärast tuleb lähtuda sellest, kes on prioriteetsed.»

Analüüs tehakse haiglaravil olevatele inimestele, riskirühma kuuluvatele inimestele, kelleks on eakad, kroonilised haiged, nõrga immuunsüsteemiga inimesed, tervishoiutöötajad ja hoolekandeasutuste töötajad, ning juhuvalimi alusel haigussümptomiteta tervishoiutöötajatele, hoolekandeasutuste töötajatele, politsei- ja päästeameti töötajatele ning teistele n-ö eesliinil olevatele inimestele, kes oma töö tõttu võivad olla ohuks riskirühmadele.

500–600 proovi päevas

Proovide võtmisele seadsid piiri nii koormus kiirabile kui ka laborite võimekus neid analüüsida.

Covid-19 tuvastada suudab praegu terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla laborites. Eilse hommiku seisuga oli Eestis tehtud 2020 koroonaviiruse analüüsi, päevas keskmiselt 500–600.

Parasjagu töötatakse koos erasektoriga selle nimel, et analüüsimise võimalus laieneks, aga seda, kellega täpsemalt koostööd arutatakse, sotsiaalministeeriumist ei öeldud. Paika on aga pandud, et analüüsimisele pääsevad riskirühma kuulujad ja vaid perearsti suunamisega. Perearstidele on selleks antud juhised, kuid perearst võib panna koroonaviiruse diagnoosi ka ilma laboratoorse analüüsita sümptomite alusel.

TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi teaduri Kristel Vene sõnul nende laborid koroonaviirust määrata ei saaks, kuid nad on siiski valmis aitama. Ülikool on valmis laenama nii seadmeid kui ka inimesi.

Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi teaduri Kristel Vene sõnul nende laborid koroonaviirust määrata ei saaks, sest neil ei ole tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke sertifikaate, kuid nad on siiski valmis aitama. Ülikool on valmis laenama nii seadmeid kui ka inimesi. «Iga õppinud geenitehnoloog saaks nende analüüsidega hakkama, aga millegipärast ei ole seda abi küsitud ega vastu võetud ei Tartust ega meilt. Mis see limiteeriv faktor praegu analüüside tegemiseks terviseameti laborites on, on ka meile arusaamatu.»

Tartu Ülikoolist vastati, et nad alles selgitavad välja, milline on nende suutlikkus Covid-19 proove analüüsida.

Analüüside tegemisel on probleemiks saanud ka isikukaitse- ja testimisvahendite nappus kogu maailmas. Peaminister Jüri Ratas ütles, et reedel peaksid Eestisse jõudma umbes 20 000 uut testi; praegu on meil olemas natuke üle 10 000 testi.

Saaremaa drive-in lõpetas

Kõikidelt koroonasümptomitega inimestelt proovi võtmise lõpetamist on terviseamet põhjendanud ka sellega, et liiga vara võetud proovi negatiivne tulemus annaks inimestele valeootuse, et ta on terve. See oli ka üks põhjus, miks paluti Kuressaare haiglal lõpetada testide tegemine nn drive-in-meetodil.

Sellele reageeris kriitiliselt Kuressaare kiirabiõde Angela Siinor, kes kirjutas Saarte Häälele järgmist: «Terviseameti väide, et meie töö tekitas riski, sest testisime terveid inimesi, näitab vaid ameti vähest huvi meie töö vastu. Ükski inimene, kellelt proov võeti, ei olnud terve. Järgiti täpselt terviseameti juhiseid. Inimestele öeldi, et olenemata analüüsi tulemusest peavad nad jääma koju karantiini.» Esmaspäevast selline proovide võtmine katkestati. Teisipäeval selgus, et tasulist analüüsimist Saaremaale ei tule. «Leian, et käitusime ainuõigelt, et ellu jääda. Arvan, et haigestunud inimestel ja nendega lähedalt kokku puutunutel on õigus end kontrollida ja saada teada ka proovi tulemusi. Kogu maailm teeb statistikat. Kurb, et terviseamet eitab teadlaste nõuandeid.»

Martin Kadai ütles, et Saaremaa testide drive-in-analüüsimine oli positiivne seepärast, et maandas inimestes tekkinud ärevust. «Teada oli, et Saaremaal on tekkinud kohalik haiguskolle. Paljud inimesed olid ärevil ning said kinnituse, et on nakatunud koroonaviirusega. Aga valdavalt on seal ju tegu kergete haigusjuhtudega,» lausus Kadai.