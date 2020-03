Marika Kirch: koroona ja käibemaks

Rohkem raha tarbimiseks oleks väiksema sissetulekuga inimestel, aga see oleks kasulik nii ettevõtjatele kui ka riigile, kuna elavnev tarbimine tähendaks suuremat maksutulu. Osa käibemaksu alt vabanevast summast liigub ettevõtete kaudu töötajate palkadesse. Nüüd, kui sissetulekud on vähenemas, oleks elukalliduse langetamine väga loogiline samm.

Kuuldavasti on kaalutud pensionimaksete ajutist peatamist, kuid see ei pruugi pikas perspektiivis head tähendada. Palju kiirema efekti peaks andma toidu- ja esmatarbekaupade 5-protsendiline allahindlus, arvestades ekspordi ja inimeste liikumise piiratusega.

Praegu on paljud toidupoed – Comarket, Rimi, Kaubamaja – juba lühendanud tööaega, töötajad on sunnitud kodus olema ja müügi­käive on väiksem kui iial varem. Seega ei laeku käibe pealt maksu nagunii nii palju kui enne ja kui seda vähendada näiteks 15 protsendini, ei oleks see nii valus kui tavaolukorras.