Kadri Tammepuu: testida või mitte testida

Üha enam leiab kinnitust, et viirus püsib pindadel päevi ja levib ka ilma sümptomiteta inimeste kaudu, aga need, kes riskirühma ei kuulu, praegu analüüsi teha ei saa, isegi mitte oma raha eest. Näiteks Tartumaal Lähte koolis kahtlustati nädala alguses koroonaviirust 17 õpilasel ja töötajal, kellest igaühel on ka pereliikmed ja tuttavad, aga proovi kelleltki ei võetud. Võrdluseks: kogu Tartumaal oli samaks ajaks varem tuvastatud 12 nakatunut. Igatahes räägib juhtum ilmekalt, et terviseameti koostatav viirusekandjate statistika on devalveerunud ja nakkus­ahelaid Eestis otsustavalt katkestada pole plaanis.