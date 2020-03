Erakliinik avab veel ühe nõuandeliini

Tellijale

Käepärane võimalus abi küsimiseks on perearsti nõuandetelefon 1220, kus kõnede hulk on kasvanud tavapärasega võrreldes 120 protsendi võrra. «Näiteks laupäeva keskpäeval proovis tunni ajaga üle 800 inimese liinile pääseda ja tekkisid ootejärjekorrad,» võttis perearstiliini omanikfirma, erameditsiinigrupi Confido juhatuse liige Kadi Lambot pea peale keeratud olukorra kokku. Meedikuid napib, seetõttu saavad helistajad praegu nõu vaid eesti ja vene keeles.

Homme avab erakliinik veel ühe, tasulise nõuandeliini 1500, kus hakkavad nõu andma arstid, kes on vabanenud praegu ajutiselt suletud Confido erakliinikutest. Kõne hind on 2,50 eurot minut. Uus teenus sobib neile, kelle perearstikeskus on suletud või kui haigla piirab polikliinilisi vastuvõtte. «Päris kindlasti saame praegusel keerulisel ajal telefoni teel nõustada mitu korda rohkem inimesi ja seda olenemata helistaja asukohast. Telefonile vastavad arstid ja õed, vajadusel leitakse 24 tunni jooksul võimalus isikustatud videokonsultatsiooniks eriarstiga, pikendatakse retsepte ja avatakse haiguslehti.» Nõuandeliin 1500 on Lamboti kinnitusel valmis nõustama ka inglise keelt kõnelevaid patsiente.