Soe salat on nagu praad. Kolm kuuma retsepti

Soe salat ei tähenda sugugi, et see peab olema läbinisti kuum. Piisab, kui lisada rohke värske ja rohelisega salatipõhjale kuuma praekartulit, juurvilja ja/või (kana)liha, kui sellest saab tüüpilisele kartul-kaste-liha-lõunale toekas ja täisväärtuslik asendus, selgitab toitumisterapeut Külli Holsting.

Praegu, kui ümberringi möllavad viirused, on vitamiinivärske toidulaual organismi turgutaja ja tugevdajana iseäranis asjakohane. Mõeldes veel ajutisele kodusele eluviisile, lisab ta juurde säästliku «kapisalati» idee. Igaüks võib selle oma maitse, võimaluste ja köögikapi sisu järgi kokku segada. «Olge loominguline ja katsetage. Mida värvikirjum see tuleb, seda parem,» soovitab ta. Tõstke salativaagnale valik sellest, mis kapis käepärast – võite jõuda üllatavate ja uute maitsvate kooslusteni. Salatit ei pea segama, kastme võib eraldi juurde serveerida, et igaüks saaks seda endale parajas koguses taldrikusse mõõta.