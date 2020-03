Voldime lahti. Või kokku. Igaüks võib nüüd telefoni voltida

Suurte telefonitootjate jutlustajad räägivad, et tulevik on volditavate telefonide päralt. Nüüd on mõned neist ka tarbijateni jõudnud või jõudmas.

Kas inimesed tahavad tulevikus voltida oma telefone või jäävad vanade harjumuspäraste formaatide juurde, selgub lähiaastatel. Omaette teema on ka see, et milliseid võimalusi annab volditavus telefonile juurde, milliseid mugavusi ja kvaliteeti lisab. Kas lisab? Milline on kvaliteet ja voldiktelefoni kestvus? Küsimusi on praegu rohkem kui vastuseid ja tõe kriteeriumiks praktika.

Tavatõde on, et tarbija hääletab rahakotiga. Praegu on voldiktelefonide hinnad võrreldavad ruutmeetri elamispinna hinnaga Tallinnas.

Millest kõik algas?

Kunagi olid klapiga telefonid. Hingedega. Olid slaideritega telefonid. Uus painduv OLED tõi Samsungi telefonile kõvera funktsionaalse serva. Seejärel kaks serva. LG teatas 2018. aasta jaanuaris disaini patendist kirjeldusega «painduva ekraaniga mobiiltelefon, mida saab voltida pooleks». Edasi läks jooksuks.

Hiiglased seljatas Hiina elektroonikafirma Royole, mis tõi 2018. aasta novembris turule esimese tarbijatele suunatud ja töötava voldiktelefoni Royole FlexiPai. Pigem oli see tahvli ja telefoni hübriid. Kokkuvolditult on see kaks eraldi sisuga telefoni ja lahti voltides võtab üks neist telefoni üle. Midagi sellist. Aga pilt ei olnud ootuspäraselt hea ja tarkvaramuresid oli. Siiski – ametlik esimene.

Samsung Galaxy Fold