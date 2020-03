Sven Sakkov: maailm pärast Wuhani viirust

See toobki meid ühe tõenäolise muutuseni Wuhani viiruse tagajärjena: pikad just-in-time-tarneahelad muutuvad lühemaks ning riigid või riikide ühendused, nagu Euroopa Liit (EL), astuvad otsustavaid samme selleks, et kindlustada elutähtsate teenuste ja kaupade kättesaadavus kriisiolukorras. Palju tootmist tuuakse tagasi koju, sest selgub, et üleilmsed tarneahelad alati ei tööta, kas siis objektiivsetel põhjustel või Hiina Kommunistliku Partei suva tõttu. Seetõttu aga väheneb HRV roll maailma töökojana. Seda võib nimetada ka maailma tööstuse deglobaliseerumiseks.

Samuti oleme näinud HRV ähvardusi, et USA jäetakse poliitilistel põhjustel ravimitest ilma. Selle tulemuseks on mõistagi Ühendriikide meelekindluse tugevnemine – ravimite tootmine tuleb tagasi USA pinnale tuua, sest Hiina on ebausaldusväärne tarnija.

Kriisid toovad esile nii inimeste kui ka valitsuste tõelise palge. Praegu on silma jäänud HRV välisministeeriumi pressiesindaja, kes on hakanud veeretama vandenõuteooriat, mille järgi tõi viiruse Wuhani USA sõjavägi. Tule taevas appi! Hiina ametiisikud ründavad kõiki neid, kes julgevad meelde tuletada, et see ühiskondi laastav viirus on pärit Hiinast. Nende arvates on obligatoorne kasutada sõna «koroonaviirus». Neid, kes julgevad kasutada väljendit «Hiina koroonaviirus» või «Wuhani viirus», süüdistatakse rassismis. Õnneks on läänes sõnavabadus. Ja viirusel pole rassi.

Kui olukord lõpuks rahuneb, meenub ka see, et tõenäolisim uue inimestele nakkava viiruse inkubaator oli eksootiliste elusloomade turg Wuhanis. Selgub, et kommunistlik režiim suudab küll oma murelikke arste represseerida, rahva tervishoiu eest aga seista ei suuda. SARSist ei õpitud. Nüüd siis ehk õpitakse.

Meenub see, et Hiina kommunistliku režiimi esmane reaktsioon uuele viirusele oli eitus ja arstide-vilepuhujate karistamine. Nõnda kaotati terve väärtuslik kuu ja mõni nädal veel otsagi. Demokraatlikus ühiskonnas poleks see võimalik. Vaba ühiskond, demokraatlik opositsioon, vaba ajakirjandus ja iseseisev kohtuvõim oleksid seletamatu kopsupõletikupuhangu ja arstide hoiatused päevavalgele toonud. Taas tuleb tõdeda, et demokraatia puudumine on tappev.

Peakirja sai nimme kirjutatud «Wuhani viirus», sest see artikkel räägib riikide suhtlemisest. Kui olukord on normaliseerunud, jagub riikidel tähelepanu ka sellele, kuidas seesuguseid pandeemiaid tulevikus vältida.

​Esmalt tuleb muidugi endale tunnistada, et liiga vara on hinnanguid anda ja ennustusi teha. On vaks vahet, kas praegune üleilmne kriis kestab kuus nädalat või kuus kuud. Riskides jääda tulevikus tagantjärele tarkade turmtule alla, võtan ma ennustamise siiski ette.

Rahvusriik ja riikide ühendused

Rahvusriikide surmast on kirjutatud kilomeetrite viisi dissertatsioone ja arvamusartikleid. Mida me näeme praegu? Euroopa Komisjon on varjus. ELi elanike vabast liikumisest on järel vaid riismed, Schengeni sees pannakse piire kinni. Oma kodanikke aitab koju ikka seesama rahvusriik. Eriolukordi kehtestab rahvusriik. Riigid võistlevad vajalike arstimite ja meditsiinivahendite kättesaadavuse pärast.

Valijatele saab selgeks, kui olulised on rahvuslikud firmad, nagu Tallink või Nordica, kes lõksu jäänud eestlasi koju toovad. Riikidele saab selgeks, et nii mõneski kriitilises valdkonnas ei saa turule või teistele riikidele loota. See viib riigi rolli suurenemiseni majanduses.

On võimalik, et Euroopa Komisjon teeb kulisside taga ebainimlikke jõupingutusi, välja need aga eriti ei paista. Kui see kõik mööda saab, on riigid tugevamad kui enne, riikidevahelised ja -ülesed moodustised aga nõrgemad. Riikide sassiläinud suhteid tuleb veel pikalt lahti harutada. Selle ajani, kui neist lahtiharutatud suhetest taas uut lõime saab kududa, läheb veel aastaid.

Siit kokku koorub ennustus number kaks: ELi sees toimub riikide tugevnemine ELi arvel.

Euroopa Liidu ühtsus

Itaallastele on jäänud mulje, et EL ja liikmesriigid on nad hüljanud. Siinkohal polegi nii väga tähtis, kas see süüdistus on õigustatud või mitte. Oluline on see, et itaallased nõnda arvavad. Arvatavasti tugevneb Itaalias ELi-vastane avalik arvamus. See aga annab löögi ELi ühtsusele. Olukorda kasutab osavalt ära Hiina, kes oma abisaadetistega üksikutele liikmesriikidele Euroopa mannetust veelgi rohkem rõhutab.

Riigid tugevnevad, EL omakorda aga käriseb. Mis uuest eelarveraamistikust saab, on praegu väga keeruline ennustada. Kindlasti eelarvemaht pigem kahaneb, kui kasvab. Praegu on Wuhani viirusest kõige tugevamalt räsitud olnud Itaalia, aga pole võimatu, et nädala pärast on selleks näiteks Hispaania. Kui ka seal ELi ja liikmesriikide solidaarsust tunda pole, siis on ELiga lood halvad.

Ennustus number kolm: ELis tekivad rasked sisemised lõhed.

Ameerika Ühendriigid

Viirus võib rahvusvahelisi suhteid mõjutada ka riikide sisepoliitika kaudu.