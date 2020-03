Hiina kasutab viirust ära inimeste järele luuramiseks

Lisaks linnade sulgemisele on Hiina võimud võtnud koroonaviiruse ohjeldamiseks kasutusele elektroonilise järelevalve süsteemi, mis annab märku inimese nakkusohust tema isikuandmetele ja reisiajaloole tuginedes. Inimesed aga ei tea, et need andmed on kättesaadavad politseile, kes saab reaalajas nende tegemisi jälgida.

«Rohelise koodiga reisid ohutult, punasest või kollasest teata kohe,» juhendavad plakatid elanikke Hangzhou linnas, kus ilma koodi näitamata on peaaegu võimatu liikuda. Metroos, kaubanduskeskustes ja isegi elamukompleksides peab läbipääsuks olema ette näidata roheline ehk ohutu QR-kood.

Tervisliku seisundi määramiseks tuleb täita Alipay nutirakenduses ankeet isikuandmetega, mille järel äpp genereerib tarkvara kasutajale QR-koodi. Roheline kood tagab piiranguteta liikumise. Kollase koodi saanud inimesel võidakse soovitada seitsmeks päevaks koju jääda. Punane kood tähendab aga kahe nädala pikkust sundkarantiini.

Segased tingimused

Alipay tervisekood võeti kasutusele 11. veebruaril Hiina idaosas Hangzhou linnas. Nädala jooksul levis see rohkem kui sajasse linna. Praegu kasutab äpipõhist tervisesüsteemi 200 linna, kuid võimud plaanivad rakendada seda üle riigi, teatas Xinhua.

New York Timesi analüüs näitab, et rakendus ei piirdu ainult inimese nakkusohu määramisega. Pärast seda, kui kasutaja annab tarkvarale ligipääsu oma isikuandmetele, saadab programm isiku asukoha ja isikukoodi serverisse.

Tarkvara kasutajatele ei mainita, et serverisse saavad sisse korrakaitsejõud. Samas teatasid riiklik uudisteagentuur Xinhua ja ka politsei ametlik sotsiaalmeedia, et korrakaitsel oli suur roll rakenduse arendamisel.

Rakenduse väljatöötamise juures oli tegev Hangzhou kohalik omavalitsus koos ettevõttega Ant Financial, mis on e-kaubanduse hiiu Alibaba sõsarfirma. Seni ei ole Hiina ametnikud ega ettevõte selgitanud, kuidas täpselt inimesi kategooriatesse jagatakse. Ant Financial on öelnud vaid, et valitsuse osakonnad määravad reeglid ja kontrollivad andmeid.

«Üldised reeglid ei ole avalikud,» lausus Hangzhousse tööle kolinud Leon Lei Timesile. «Kuidas see määrab punaseid või kollaseid koode, ei ole avalik. Ja pole mingit selget moodust, kuidas oma koodi roheliseks muuta.»

Paljudele inimestele tähendab aga punaseks muutunud kood seda, et loobuda tuleb kõigist igapäevastest asjaajamistest.

Hangzhous töötav Vanessa Wong on jäänud nädalateks lõksu oma kodulinna Hubei provintsis, koroonaviiruse epitsentris. Tal ei ole koroonaviiruse sümptomeid, kuid tema tervisekood on punane, mis tähendab, et ta ei pääse ei oma töökohta ega elamukompleksi Hangzhous.

Seni ei ole Wong kuulnud võimudelt ühtegi selgitust, millal tema kood seda värvi on. Naine usub, et tema kood on punane pelgalt seetõttu, et ta viibib Hubeis. «See jagab inimesi nende päritolu alusel,» märkis Wong Timesile. «Kas see ei ole diskrimineerimine?»

Sellest nädalast lubab programm kasutajatel ka teiste QR-koode kontrollida, sisestades nende isikukoodi, kirjutab Xinhua. Pekingis on võimalik programmi kasutada nii Alipay digirahakoti kui ka suhtlusrakenduse WeChat kaudu. Kasutajad saavad koodi pärast oma nime ja isikukoodi sisestamist ja näotuvastuse registreerimist. Koode uuendatakse iga päev südaööl.

Totaalne valve