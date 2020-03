Poola suursaadik Eestis: koroonaepideemia tõttu kannatavad nii Poola kui Eesti

Poola ja Eesti on teineteisele lähimad liitlased. Näeme sarnaseid prioriteete poliitilises ja sõjalises valdkonnas, reageerides vastavalt NATO kaitse- ja heidutusvõimekuste tugevdamisega ning rõhutades alliansi võtmefunktsiooni – kollektiivkaitse tähtsust. Meid seovad ühised kogemused ajaloost, mis on vorminud meie teadvust selle kohta, et eksisteerib võimalik oht kaotada hindamatu väärtus, milleks on vabadus. Nii kahe maailmasõja vaheline aeg kui ka lähiajalugu kinnitavad seda, et mõlemad meie rahvad tunnetavad huvide sarnasust ning ühiseid väärtusi. Poola ei unusta iialgi Eesti vastu võetud vaprat kangelaslikku otsust 1939. aasta septembris, mil Poola allveelaev Orzeł põgenes Saksamaa rünnaku surve eest. Meil ei ole praegu ega saa ka edaspidi olema kahtlusi Poola ja Eesti relvavendluse suhtes – nii NATO kui kahepoolsete suhete raames. Selle parimaks näiteks on praegu Balti riikide õhuturbemissioonil Eesti õhuruumi valvavad Poola õhuväed.

Olen veendunud, et Poola ja Eesti liitlassuhte vundamendid on kestvad vaatamata sellele, et tuleb ette kriise regionaalsel või ka globaalsel skaalal. Selliseks kriisiks on näiteks koroonaepideemia, mille ajal nõuab mure ühiskonna turvalisuse ja heaolu eest paljude mittestandardsete sammude ettevõtmist. Kannatajaiks on ühiskonnad kogu maailmas, sealhulgas Poolas ja Eestis. Ootus, et nii laiaulatusliku kriisi tõttu saaks kõik toimida veatult ilma muutusteta, on illusioon.