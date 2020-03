Tarmo Pikner: «saarlane» sai sõimusõnaks

Tellijale

Tuntud saarlast parodeerides – saarlane olla on uhke ja hää! Enam ei ole. «Saarlane» on saanud sõimusõnaks. Pärast kangelaslikke võrkpallilahinguid Saaremaa ja Milano võrkpallurite vahel hakkasid mulle helistama sõbrad mandrimaalt. Nad uurisid, kas oleme seal üksikul saarel lolliks läinud, et lasime koroonaviiruse pesast tulla inimestel end nakatama, või oli raha- ja kuulsusehimu tõesti nii suur; ohkasid, et Saaremaa võinuks jääda viirusest puutumata oaasiks ja nii edasi.