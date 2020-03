Aleksei Lotman: koroona pole metsakriisi kaotanud

Tellijale

Ei hakka siinkohal pikemalt seda linnainimeseks olemise süüdistust lahkama – märkimisväärne osa metsade pärast muretsejatest elavad ja töötavad maal – hoopis olulisem on vaadata metsa firmade kätte mineku tegelikke tagamaid.

Mõni hakkajam väikemetsaomanike esindaja juba on kummutanud väited metsakaitsjate väidetavast süüst, ent tänases lehes kirjutab talumetsade staažikas eestkõneleja Toomas Lemming talu- ja firmametsade teema põhjalikult lahti. Tema hinnangul on talumetsade äramüümise ja metsafirmade kätte koondumise põhjuseks hoopis vildakad riiklikud otsused.

Loomulikult võib ju öelda, et see on turumajandus. Aga kui turumajandus, siis miks seda maksumaksja poolt toetustega turgutatakse, kulutades nii riiklikke kui ka Euroopa Liidu vahendeid? Maksumaksja raha suunamist mõne majandusharu toetamisse õigustab olukord, kus turu toimimise tõttu saab kannatada mõni avalik hüve, näiteks elurikkus, veekvaliteet või kliima. Teisisõnu, igasugusel toetusel peab olema selgelt sõnastatud eesmärk.