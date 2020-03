Kuhjunud kirstud eurooplasi koduseinte vahele ei hirmuta

«Kahe nädalaga on surnud terve põlvkond,» rääkis The Guardianile Bergamo matusekorraldaja Antonio Ricciardi, kes alates märtsi algusest on aidanud matta 600 inimest. «Tavaliselt korraldame terves kuus 120 matust. Me pole kunagi varem midagi sellist kogenud ja see lihtsalt paneb nutma.»