Riik läheb kõige haavatavamaid töökohti päästma

Valitsus tõstis lauale kahe miljardi euro suuruse rahapoti, et šokis ettevõtteid pinnal hoida. Peamine eesmärk on see, et firmad ei asuks kohe koondama, vaid peaksid järgmised kaks-kolm kuud kuidagi vastu.

Ehkki mahuliselt pole töötukassa palgatoetus kõige suurem tükk kogupaketist, võib seda pidada üheks tähtsamaks. See on kõige vahetum abi ettevõtetele, kelle käive on kokku kuivanud, aga palgakulud üle pea kasvanud. Nii loodetakse ära hoida massilised koondamised, mis tekitaksid paanikas ühiskonda lõhesid juurde.

Plaan näeb ette, et firmadele, kelle tulud on järsult vähenenud ja kel pole töötajatele tööd anda ega raha maksta, kompenseeritakse töötaja palgakulust 70 protsenti. Selleks tuleb vastata kolmele tingimusele (vt lisalugu). Asjaosalised tunnistavad, et kuigi lahendus pole kaugeltki ideaalne, võib see aidata kõige hullema ära hoida.

«See on rohi kaheks-kolmeks kuuks, et šokk üle elada,» ütles Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas. Samas on ettevõtjate hulgas kuulda olnud hääli, mis ütlevad, et toetuse lagi – üle 1000 euro seda ei maksta – on liiga madalal. Aasa sõnul pole midagi teha, sest fookus on praegu madalamapalgaliste aitamisel. «Ideaalset lahendust, mis kõigile sobiks, ei ole,» lisas ta.

Petturitega on arvestatud

Kui paljud ettevõtted kohe praegu abi vajaks, ei osanud Aas öelda, kuid arvas, et neid võib olla sadu, isegi tuhandeid. Ka Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson tunnistas, et ettevõtete ja töötajate arvu, kes toetust vajaksid, ei teata. Tõenäoliselt on kõige hapram seis turisminduses, hotellinduses ja toitlustuses. Raskustes on ka reisifirmad ja osa tööstusettevõtteid. Piirkonniti on valusaima laksu saanud näiteks Lõuna-Eesti piiriäärsed ettevõtted, mis on piirikontrolli taastamise tõttu kaotanud oma töötajad Lätist, aga ka Ukrainast.

Mõeldud on ka selle peale, et mõni ettevõtja kavatseb bluffida ja nõutada raha sinna, kus seda tegelikult pole vaja. Peep Petersoni sõnul põhineb raha andmine usaldusel, ent seda kontrollitakse.

Kui rääkida sihtgrupi ehk ettevõtjate endiga, lähevad arvamused lahku. Umbes 20 töötajaga väikefirma, pildiraamide tootja ja raamimisteenust pakkuv Artproof OÜ ootab abikätt väga. «Idee on hea ja paljulubav,» ütles firma juht Krister Rekkaro. Ehkki mitu nüanssi on neile veel segased ja detailid avamata, kavatsevad nad taotluse peagi teele panna. Nad vastavad ka kolmele kriteeriumile.

«Kindlasti leevendab see olukorda ja aitab meie pingutustele kaasa,» sõnas Rekkaro, lisades, et neile on kõige tähtsam hoida töökohad alles. Samuti annab abitugi neile võimaluse nõudluse madalseisu ajal keskenduda arendustegevustele, turundusele ja müügile. See on jällegi parem hüppelaud kriisist väljatulemisel.

