Valmis on saanud Paavo Järvi, Eesti Festivaliorkestri ja Erkki-Sven Tüüri uus plaat «Myt­hos». Esitluseks kavandatud päev 13. märts Zürichis, Paavo Järvi Tonhalle orkestriga, kus Tüür on sel aastal resideeriv helilooja, jääb aga ajalukku. Just siis suleti kõik kontserdisaalid, kuulutati välja koroonaviiruse epideemia karantiin.