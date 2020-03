Tellijale

«Mul on selle üle hea meel, et EOK liikmed on aktiivsed ja oma sõna peremehed. Nad ei jää passima ega olukorda vaatama, vaid ütlevad selgelt oma seisukoha,» lausus Sõõrumaa Postimehele. «Eks Urmasel oli selge soov jõudu näidata, see oli ka neli aastat tagasi. Helistada viimase ööni kõik inimesed läbi. Võtan tema ees mütsi maha,» sõnas Tõniste. «Samas on õiged valimised ju ees. Täna (eile – toim) oli vaheetapp.» Millal täpselt valimised toimuvad, pole veel selge.