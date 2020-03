Kaitsemaskide puudus toob turule kahtlast asendustoodangut

Kuna apteegid nendivad, et viiruste eest kaitsvad näomaskid on ammu otsas, on nende defitsiit andnud hoogu nii õmblejaile kui ka internetis kaubitsejaile, ent küsitavaks jääb, kui palju tõuseb oma kätega tehtud või välismaalt tellitud maskidest kasu kellegi tervise kaitsmisel.

Näiteks Tartu apteegid ütlesid eile otse, et maske ei ole saada juba ammu ning pole ka teada, millal neid juurde tuleb. Kesklinnas Raatuse apteegis said maskid otsa eelmise kuu alguseks ning senise info põhjal pole uut partiid oodata enne aprilli. Postimees kirjutas jaanuari lõpus, et tolleks ajaks olid maskid ära müüdud ka enamikus Tallinna apteekides.

Maskide puudus on kergitanud veebikaubanduses nende hinnad mitmekordseks. Eile küsiti Osta.ee oksjonil kümmet kolmekihilist näomaski sisaldava karbi eest 12 eurot ja 40 senti. Instashopi veebipoes maksid 50 näomaskiga pakid 43–45 eurot. Võrdluseks: Raatuse apteegis oli poolsada tavalist näomaski sisaldav karp viimati müügil umbes nelja euro eest.

«Maskide puudus on globaalne,» tõdeb Tartu kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets. «See on ju pandeemia.»

Kaitsemaskide defitsiidi leevendamiseks on mõni innukas inimene asunud neid ise õmblema ning kutsunud teisigi üles sama tegema. Ühe esimesena käis selle idee välja luuletaja Kristiina Ehin, kelle sõbranna disainer Marika Normet õmbleski puuvillasest riidest neljakihilised maskid. Kuressaare Haigla pika töökogemusega õmbleja Anneli Hansalu on aga avaldanud koguni õpetliku video, kuidas marlist näomaski teha. Eilsest alustas filterkangaga näomaskide tootmist AS Eesti Vanglatööstus: vangide päeva jooksul valmistatavad 400 maski lähevad nii ametnike kui ka kinnipeetavate tarbeks.

Liiga suured augud

Iseasi, kui tõhusad viiruste eest kaitsjad isetehtud maskid ikkagi on. Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar (pildil) ei ole enda sõnul väga optimistlik, sest poest ostetud materjal on ikkagi sedavõrd hõre ehk suurte aukudega, et imepisikesed viirusosakesed suudavad neist hõlpsasti läbi tungida. Kui aga kasutada maski tegemisel paksu ja tihedat kangast, lisab ta, ei pruugi õhk sellest jällegi läbi käia, mistõttu hingamine läheb vaevaliseks.

TÜ meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar FOTO: Margus Ansu

Kaitsemaski on soovitatav kanda ennekõike neil, kes on haiged ja kujutavad sedasi ohtu teistele. Kui keegi aevastab ja köhib – aga just köha on palaviku järel koroonaviirushaiguse teine peamine tunnus –, aitab mask tema sülje pritsmeid kinni püüda. Muidu võib piisknakkus kergesti maanduda lähedaloleva inimese näole. Viirusnakkuse leviku tõkestamiseks on üldiselt soovitatav kasutada maske filtreerimisindeksiga N95 või rohkem.

Ka Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud ja Tartu ülikooli kliinikumi keemia- ja kiiritusravi õde Marit Kiljako väljendab kahtlust, kas suvaline õmblustöökoda suudab toota viiruse eest korralikult kaitsvaid maske, sest selleks on vaja spetsiifilist materjali, mida kangapoest ei leia. «Ei julge anda soovitust, et tehke ise,» lausub ta. «See [koroona]viirus on nii väike, et iga materjal seda kinni ei pea.»