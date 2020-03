Tohter ei võtnud vähihaiget vastu

Eriolukorra väljakuulutamine pani eaka mehe muretsema, kas vastuvõtt ikka toimub. «14. märtsil sai ta kliinikumist teate telefonile, et on vastuvõtule oodatud, esmaspäeva hommikul kella 8–10 püüdsid vanemad saada kontakti tohtri kabineti, osakonna ja registratuuriga, kuid kõnesid vastu ei võetud,» selgitas tütar.

Kuna vastupidist infot ei tulnud, sõitis vanapaar Põlvamaalt Tartusse. «Registratuur saatis nad doktori ukse taha,» vahendas tütar. «Istusid-ootasid pikalt, ootajaid oli teisi ka. Siis nägid nad tohtrit kõrvalkabinetist välja astumas, ja tema järel meditsiiniõde. N-ö näppu jäänud õde oli imestanud: «Huvitav, et teile ei ole helistatud?»

Tütar märkis, et isa keemiaravi otsus oli niikuinii viibinud. «Pärast oppi pidi talle haiglast kohe helistatama ja vastuvõtuaeg teatatama, nädala pärast helistas ta ise arstile ja sai siis selle 16. märtsi aja,» sõnas ta.

Pärast eilset Postimehe päringut helistas haigele tema tohter. «Palus vabandust, kuid jättis aja ikka maisse. Telefonisse tulevate kliinikumi sõnumite kohta oli öelnud, et ärge neid uskuge,» imestas tütar. Ta on mures keemiaravi viibimise pärast, sest erinevad arstid soovitasid sellega kiirustada: «Isal valutab, metastaasid on luustikus.»