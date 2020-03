Mitmes toidupangas on toit otsas ja varuplaani pole

Eriolukorra pärast pöördub toidupankade ja omavalitsuste sotsiaalosakondade poole aina enam abivajajaid. Sellest nädalast jagabki Toidupank rohkem toitu välja, kuid kauaks seda võimalust jagub, ei tea. Enamik toidust on seni tulnud kauplustest, mis tavaliselt annetavad üle jääva toidu, kuid nagu möönab Toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske, ei jää kauplustel praegu neile toomiseks midagi üle.

Kuigi ajutiselt uksi sulgevad restoranid ja hotellid annetavad praegu Toidupangale kvaliteetset toitu, kuivavad laovarud kokku. «See ei ole kindlasti võrdne tavaolukorras toidukauplustest meieni jõudva «päästetud toiduga,»» tunnistab Peäske. Annetused tulevad ettearvamatutel aegadel ja ettearvamatutes kogustes.

«Olukord on juba selline, et väga mitmes toidupangas on toit otsas,» tunnistab ta. Pikaajalist plaani, kuidas toiduabi tagada, pole. «Me loodame riigi toele ja suhtleme sotsiaalministeeriumiga. Me ei mõtle liiga palju ette,» lausub Peäske.

Sotsiaalministeeriumi teatel jagavad praegu toiduabi ka kohalikud omavalitsused ning mitu ettevõtet on oma abi pakkunud. «Kaardistame praegu olukorda, milline on kohalike omavalitsuste võimekus, mida saavad pakkuda eraettevõtted ja Toidupank ning millised on süsteemi kitsaskohad ja vajadused. Ükski inimene vajaliku toiduabita ei jää,» ütles sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist Merle Ploompuu.

Üleskutse Toiduabi saamiseks pöörduge elukohajärgse sotsiaalameti poole. Ärge jääge oma murega üksi! Kuidas annetada: pöördudes lähima toidupanga poole www.toidupank.ee;

annetuskeskkonna www.armastanaidata.ee kaudu (Annetan raha – Tugev ühiskond – Toidupank);

helistades 900 9010, annetate 8 eurot, ja helistades 900 9005, annetate 2 eurot;

ostes e-poest ecoop.ee või www.barbora.ee/poed/toidupank ja tehes seal annetuse.

Toidupank kutsub üles Eesti ettevõtteid ja ka eraisikuid neid toetama. Tarvis on nii toiduaineid, kütust kui ka isikukaitsevahendeid, mis tagavad nii abistajate kui ka abisaajate ohutuse. Tähtsad on ka rahalised annetused, mida saab kasutada varude täiendamiseks ning tegutsemiseks. Ka restoranidel, kohvikutel ja hotellidel ei tasu toitu raisku lasta, vaid toimetada see abivajajateni. Siinkohal saab Toidupank oma võrgustikuga abiks olla. Eestis on 15 toidupanka.

Eile jagas Toidupank Tallinnas terve päeva toitu välja. Järgmisel nädalal on plaanis teha sama. Toidu jagamisel üritatakse vältida inimkontakti. «Teeme toidupakid enne valmis. Jagame suletud kottides, jätame teise ruumi valmis, järjekorral ei lase tekkida ega luba inimestel territooriumil niisama viibida,» selgitas Peäske.