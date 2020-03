«Eriline atmosfäär on siin. See on nagu suur pere,» kirjeldas ta oma esimesi emotsioone Romantika autotekil. «Tulin Londonist Saksamaale, sest mu kaks lendu tühistati. See oli viimane võimalus,» ütles Inglismaal ülikoolis tudeeriv Karina.

Ühe viimasena astus helkurvestis turvatöötaja ette Londonis elav Karina, kelle tuttava Eesti päritolu ID-kaardi järgi ära tundsin. «Kas te teate, kuidas ma Riiast Tallinnasse homme saaksin?» küsis ta, enne kui ennast tutvustada jõudsin. Ta on üritanud Eestisse pääseda juba päevi ja see laev oli tema jaoks viimane võimalus. Riiast Tallinna jõudmise küsimuse lahendamine seisis veel ees.

Kuigi vahetult enne Sassnitzis maabumist levis laeval info, et ukrainlasi poliitika tõttu peale ei lubata, said lõpuks siiski kõik soovijad pardale: nende seas üle kahesaja lätlase, umbes 180 leedukat, ligi 90 eestlast, lisaks veel venelasi, kasahhe teistest rahvustest inimesi. Kapten Peeter Allast kuulis sellest samuti, kuid temal küsimust ei tekkinud: «Keegi rääkis, et ei tea, kas neil on siin elamislube ja muud, aga meie võtame kõik peale. Aitame kõiki – see on selge – ei hakka rahvust vaatama.» Ühe pileti hind oli 100 eurot, autoga reisijate jaoks 190.

Viimase võimalusena kirjeldas Romantikat ka Hispaaniast Antaluciast esmaspäeval Eesti poole sõitma hakanud kolmeliikmeline meeste seltskond. «Väsimuse aste on kümne palli skaalal kuskil kaheksa,» ütles koroonaviiruse tõttu pooleli jäänud töölähetuselt tulnud Heiko. Probleemid algasid nende jaoks juba Hispaanias, kui seal kehtestati üldine liikumiskeeld. Seejärel üritasid nad riigist lahkuda, kuid kuulsid uudistest, kuidas järjepanu erinevad riigid oma piire kinni panid. «Aga me olime välismaalased ja õnnestus saada Prantsusmaale, siis Belgiasse, Hollandisse ja nüüd siia laevale,» rääkis Heiko. Laevale pääsedes olid mehed väsinud, kuid rõõmsad. «Ütleme ausalt, väga hea tunne on. Saab lõpuks koju ja perede juurde,» ütles Raimo Romantika autotekil.

Vaikne kruiis

Eesti aja järgi kell 1.38 alustas laev oma teed Riia poole. Laeval puudub internet, telefonilevi ning suletud on ka enamik poodidest, restoranidest ja muudest meelelahutusvõimalustest. Sellel kruiisil on õhtu tavatult vaikne – keegi ei tee kuldsete käsipuude juures pilte, peomeeleolus inimesi pole ning inimesed istuvad kajutites.

«Väsimuse aste on kümne palli skaalal kuskil kaheksa,» ütlevad Hispaaniast Andaluciast laevale kiirustanud mehed. FOTOd: EERO VABAMÄGI FOTO: Eero VabamÄgi

Eelkõige on liikumas parimas eas mehed, paljudel jalas tööpüksid, mille tagataskus rippumas kokteili- või õllepurk. Kuna Saksamaa vetes alkoholi ja tubakatooteid laeval ei müüdud, möödus õhtu rahulikult. Küll aga oli eile hommikul, kui poodides piirangud kadusid, näha mõningaid mehepoegi tekil diivanitel magamas. Laevale peale tulnud üksikuid peresid näha ei ole – nii nagu ka teel Saksamaale, hoiavad mõned inimesed koroonaviiruse tõttu teistest eemale.

Ilm on ilus ja meri on vaikne. «Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp... Aga ma saan internetita elada küll. Midagi teha ei ole, loen raamatut,» räägib Karina, kuidas tema aega veedab.

Laeval kõlab kõlaritest pidevalt teadaanne, et inimestel on keelatud ühes kohas enam kui 50kesi viibida. «Palun hoida üksteisest distantsi. Kui tunned ennast haigena, siis palun ole kajutis ja ära liigu ringi,» kõlab laeva kõlaritest rahulik hääl. Laeva rahvarohkemates kohtades on desinfitseerimiseks väikesed aparaadid.

Laeval paluti hoida üksteisest distantsi ja haigusnähtudega inimestel püsida kajutis. FOTO: Eero VabamÄgi

Õhtul kella viie ajal tuleb tagasi ka levi ja selgub, et Riia terminalis on oodata pikemat istumist. Ka ootab kõiki reisijaid laevalt maha saades ees telk, kus kehatemperatuuri ja muid näitajaid mõõdetakse. Liigub info, et sadamas moodustatakse Eesti autodest kolonn, mis üheskoos peab piirini sõitma. Kapten Allast loodab, et asi läheb lihtsamalt. «Tahaks uskuda, et lätlased ei hakka Poolat tegema,» ütles ta mõned tunnid enne maabumist.

Londonist tulnud Karinal on nüüd Riiast Eestisse pääsemise variant olemas: välisministeerium korraldas temale ja veel kahele Eesti neiule tšarterbussi, mis tuleb Riiga vastu. «See viib meid piirini ja sealt tuleb üle piiri jalutada. Siis võtab teine buss peale ja viib Tallinnasse,» rääkis ta tol hetkel teadaolevatest plaanidest.

Õhtul kella 18 paiku pööras laev avamerelt Riia lahte. Taastus ka mobiililevi, mida inimesed lähedastega suhtlemiseks kohe agaralt kasutama asusid. FOTO: Eero Vabamägi

Kella seitsme ajal õhtul ütles Allast, et seni on teekond kulgenud viperusteta, ja loodab, et kõik eestlased jõuavad kiiresti koju. Kuigi ristlusreisid on peatatud, Allastil töö siiski otsa ei lõppe. Ristluslaev Romantika jääb veel kaheks nädalaks Riia sadamasse ning siis sõidetakse Tallinna poole. «Loodan, et paari kuu pärast tuleb tavaline rütm tagasi. Aga see oli igal juhul minu karjääri erakordseim reis,» ütles Allast.