Koroonaviiruse tõttu lõppes Ilvese hooaeg planeeritust varem. «Praegu peaksid võistlused täie hooga käima, aga pärast Oslo MK-d (8. märts) öeldi, et tuleb koju sõitja ja selleks korraks on kõik läbi. Üks etapp jäi ära, aga märtsi lõpus oleksid Norra meistrivõistlused olnud ja võistlusi oleks jätkunud küll. Nüüd järsku tuleb kodus tegevust leida. Nüüd nühin neid viimaseid suusameetreid Tehvandil. See õhuke kirme on veel maas, võtan viimast.

Ilves pidi algselt lisaks teleintervjuule Otepäält Tallinnasse sõitma ka sponsorite tõttu. «Paraku on sponsorid järjest tühistanud kohtumisi, mis on 100 protsenti arusaadav. Kui see asi maha rahuneb, saame uued kohtumised leppida.»

Saates näidati klippi Ilvese 2019. aasta Seefeldi maailmameistrivõistluste suure mäe võistluse kukkumisest. Kahevõistleja selgitas samal ajal, mis valesti läks: «Kui tähelepanelikult vaadata, siis tahtsin veel natukene lennata ja ei saanud suuski kokku. See klamber, mis on saapa sees, käis klõps lahti. Sealt ei ole enam midagi teha, lihtsalt ootad pauku.»

Kui suusahüppaja olukorra üle kontrolli kaotab, pole suurt midagi enam teha. «Sa maandud seal kuskil 110-120 km/h peal. Kui tõesti midagi valesti läheb, üritad kõige rohkem seda, et see kukkumine natukenegi parem tuleks. Minu puhul keerasid (suusad) ära ja ootasin lihtsalt matsu.»

Füüsilises mõttes polnud Seefeldi kukkumine Ilvese jaoks valus, ent võistlus jääb talle elu lõpuni siiski meelde. «Käele tegin natukene haiget – see oli köki-möki. Aga see, et sa hooaja kõige tähtsamal võistlusel kukud – see jääb küll eluks ajaks meelde.»

Kukkumistele hüppajad üldiselt ei mõtle. «Youtube on täis, kuidas lennult kukutakse pea pele või kuhu iganes. Neid ei taha väga palju vaadata. Aga ma ei usu, et ükski hüppaja enne hüpet mõtleb, et andku ainult seda, et ma ei kukuks. See on nii sisse harjutatud.»

23-aastane Ilves tegi olümpiadebüüdi 2014. aastal Sotšis. Suurest spordipeost jäi talle enim meelde tagasisõit koju, mis venis ootamatult pikaks. «Sotšist vahelend Peterburi hilines ja jäime lennult maha. Hakkasime uut võimalust otsima. Kuna hiljem uusi lende ei tulnud, võtsime takso, et sõita bussijaama. Poole peal tuli mõte, et küsiks palju taksoga Peterburist Narva sõit maksaks. Sõitsime sellise minibussiga. Ma võin eksida, aga umbes 40-50 eurot.

See tundus väga tühine summa. Meil oli kõik varustus ja terve kari poisse peal. Sõitsimegi Narva. Kuna seal oli piiripunkt ja kohe ei saanud ligi, sest autod olid ees, siis jalutasime kogu oma tavaariga sealt üle piiri. Vaadati küll imelikult, et marsime oma paraadvormiga üle piiri, aga jõudsime õnnelikult koju,» meenutas Ilves.

Lõppenud hooajal treenis Ilves koos Norra koondisega, kellaga jätkub koostöö edaspidigi. «See hooaeg oli rohkem oludega kohanemiseks. Sain väga palju uut infot ja teada, kuidas tuleb asju teha, et jõuda kaugemale.»

Kui suusahüppajate kohta levib kuuldus, et neile meeldib aeg-ajalt lõõgastuda, siis kahevõistlejad peavad end veidi rohkem tagasi hoidma. «Meil on vaja suusatada ka ikkagi. Ei saa päris lõdvaks lasta, aga kui hooaeg läbi, siis ma arvan, et iga sportlane laseb ikkagi korra rihma lõdvaks.»