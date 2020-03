Georg Ots 100. Suurt lauljat meenutab tema õde Maret Purde: ta oli täitsa tavaline eesti mees

Tellijale

Maret Purde ütleb, et tema eredamad ja helgemad mälestused seitse aastat vanemast vennast pärinevad ennekõike lapsepõlvest. Hiljem, kui mõlemal oli juba oma karjäär ja pereelu, enam nii tihedalt läbi käia ei jõutud. «Meil kummalgi oli ju kogu aeg kiire,» tähendab ta. Sellest hoolimata nägi õde ära kõik venna rollid ja too kinkis talle igast osatäitmisest albumisse foto. Kiiruse kiuste mahtus isegi sellesse aega lõbusat ühist seltsielu, pere tähtpäevadeks ja ka murede arutamiseks koguneti aga vanematekoju kohvilaua taha.

Georg mängis tihti klaverit – ja mitte sugugi sunni ega harjutamise pärast, vaid niisama, talle meeldis see. Samuti palus isa tihti Georgi, et too tema lauluõpilasi klaveril saadaks. Teiste seas käis meil laulutundides üks tolle aja kuulsamaid arste, kes tahtis sellega oma tervist parandada ja tuberkuloosi hirmus kopse laiendada. Isal oli sellega aga oma tagamõte – et siis on arst käepärast võtta, kui mõni lastest haigeks jääb. Käis näiteks ka üks kirikuõpetaja, kes oma töös laulmisoskust vajas.