Uskumatu ilu-uudis: meik on mehe võimu tunnus!

Paul Holmberg on huvitav mees. Tallinna balletikoolist lendas eesti noormees maailma vallutama, pani end meigikunstnikuna maksma Londonis, Tokyos ja New Yorgis. Tal oleks küllaga tööd maailma moenädalatel ning staare jumestades, aga ootamatult lõikas sisse koduigatsus.

Tellijale

Paul otsustas, et sidet Eestiga tuleb tugevdada, teisiti end hästi tunda ei saa. Pärast viit aastat võõrsil tegutseb ta Tallinnas ning lendab siit tööle ka moepealinnadesse.

Ameti poolest on ta jumestuskunstnik ja meeste groomija, ehk see iluabimees, kes meestelgi palged siledaks, silmad säravaks ja välimuse lihvituks võlub. Eesti keeles meeste ilusamaks muutmise kohta veel oma sõna pole. Kuid see ei näita, nagu mehed end ei meigiks ja üha enam aega peegli ees veedaks – vastupidi!

Paul Holmberg ei karda tunnistada, et on ka ise iga päev jumestatud. FOTO: Jorge Reyes, New York

Kuidas on lood eesti meestega, kui julgelt nad oma välimust paremaks putitavad?

Olen näinud üht ja teist. Seda saan küll öelda, et teadlikkus, tähelepanu, stiilitunne on viimaste aastatega palju paremaks läinud. Mehed teavad nippe, kuidas oma habeme eest hoolitseda. Eneseteadlikkus on kasvanud. Väga paljud kasutavad nahahooldustooteid ja jumestust. Maailmatrend on selgelt jõudnud ka Eestisse – eesti mees groomib ennast palju enam kui kümme aastat tagasi.

Kuidas on olukord meestega maailmas?

Maailmas on väga palju edevaid mehi, kes ennast tegelikult iga päev groomivad. Londonis elades sain aru, et see on üks osa edukast välimusest – sul on hea ülikond, hästi valitud parfüüm, habemehooldus, juuksehooldus. Ja ka hoolitsetud nägu. Londonis on väga tavaline, et mehed kasutavad silmade all peitekreeme, ühtlustavad jumet. Kunagi oli see erand, nüüd standard – grooming on maailmas üliväga levinud.

Miks mehed peaks meikima?