Mis tunne oleks saada sünnipäevakingiks riiklik eriolukord? Kuidas tunneb end muusik, kelle tööelus taevas alla kukkus? Populaarne trummar, saatejuht ja jazz’i-aktivist Reigo Ahven (38) sai äsja kaela just sellise laviini ootamatusi.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Tellijale

Sotsiaalmeediaruum on hädakisast ja vihakõnest tulvil, kuid Reigo Ahven teatab reipalt: «Ma pole terve eelmine aasta oma lastega nii palju jalutamas käia saanud kui kogu selle koroona-pulli käigus. Kogu aeg oleme metsas või pardi (foto)jahil, nii mõnus.» Lisab siis tõsinedes, et praegune kriis on maailma ajaloo laushävingute kõrval veel leebe ning isiklikke materiaalseid ohverdusi taga nutta tundub talle täiesti kohatu. «Eranditult kõik peavad paljust loobuma, ja praegused mugavusohverdused on siiski vell väga väikesed!»

Kui panna muusikud optimismi alusel joonele, on pooled elurõõmsad, vähesed superrõõmsad ja kõige ees Reigo Ahven. Üksi. Kuidas ta ometi nii ülirõõmus suudab olla? Ahven ise pakub huvitava selgituse. Samuti on tal selgitusi ja lahendusi praegusele koroonakriisile.

Avameelsest vestlusest Reigo Ahvenaga saad vastused küsimustele:

- Kuidas eriolukord ja koroonakriis muusikutele mõjub?

- Miks hädaldamine ja vingumine kasulik on?

- Mis aitab vaimset tervist ja optimismi hoida?

- Mida positiivset toovad meie ellu kriisiaja lahendused?

- Kust täna vahetuid elamusi saab kui kontsertile minna ei saa?

- Miks ei tohi inimesi guugeldada?

Meie kõigi kohal lasub praegu masendus, kust sina endiselt optimismi ammutad?

Mind on süüdistatud selles, et olen ebatervelt positiivne. Miks? Ma proovin tajuvad vastavalt oma võimetele tervikpilti. Elul on siis õige mekk man, kui kogu spekter on kaetud. Ja kurikuulus, kõige ohtlikum haigus depressioon ei tohiks samuti ligi hiilida, kui oled adekvaatselt informeeritud, ei ela, roosa kilekott peas!

Muusikutel on katus sees. «Isegi sõja ajal ei ole juhtunud seda, et 100% muusikutelt võetakse ära 100% esinemisvõimalusi. Selles mõttes on olukord väga maailmalõpulaadne.» tunnistab trummar Reigo Ahven. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Mitte mingil juhul ei saa kellegi motivatsiooni hoida, kui sa ise ühegi negatiivse aspektiga ei tegele. Ma olen nagu lapsevanem ikka, ketran ka negatiivseid stsenaariume läbi. Ja kui me praegu oleme keset nende eluaja suurimat kriisi, annan lastelegi nii adekvaatset infot, kui ise suudan filtreerida. Meie peres halbu asju laste eest ei peideta. See kõik on oluline mõttetoit! Olen ilmselt diagnoosi järig realistlike sugemetega optimist.

Minu positiivsus on tugevalt seotud ka sellega, et ma ei ole kõige targem. No ikka üsna loll! Sellest on palju kasu! (Naerab rahulolevalt.)

Miks sa nii arvad?