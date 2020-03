Nädala plaat: Puder ja raadio ehk kes tahab saada Coldplayks

Brightoni juurtega kvarteti Porridge Radio uus album on varakevadine kriitikute pailaps ja muusikablogijate kaisukaru ning musirull. Mind isiklikult teevad pisut ettevaatlikuks pealetükkivad soovitused stiilis, et tegemist on kohustusliku kuulamisega, ilma milleta edasine elu minetaks võimaliku täiuslikkuse. Võimalik, et selliseid albumeid tõepoolest eksisteerib, kuid pole päris kindel, kas “Every Bad” tingimata nende hulka kuulub. Samas pole tegemist halva materjaliga, 11 palast ja 41 minutist oleks oskusliku ning erapooletu selekteerimisega võimalik olnud teha korralik viie palaga EP.