Aja auk. Radikaalselt elatud elu

Tuttav ütles Genesis P-Orridge’i (1950–2020) surmast kuuldes, et ta on üks neist vähestest, kellele võib-olla surnud olemine sobib isegi rohkem kui see va elus variant. Selle 20. sajandi teise poole ühe mõjukaima kultuuritegelase surmast kuuldi 14. märtsil 2020. Nii mõnigi talle pühendatud nekroloogidest oli pealkirjastatud à la industriaalpioneeri lahkumine, mis iseenesest ei ole vale, aga on kindlasti liialt lihtsustav ja kitsendav. Lihtsustused Genesis P-Orridge’i puhul aga ei pruugi kuigi hästi töötada, sest tegemist oli väga keerulise kunstniku ja inimesega. Ei tahaks öelda, et isiksusega, sest isiksus on üks väga halb ja äralörtsitud sõna. Inimenegi pole siinkohal väga hea, post-inimene vast parem, konstruktsioon veelgi parem.