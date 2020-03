Tõde võtab aega – Aro Velmeti 7 soovitust koroonauudiste tarbijale

Kriisiolukorras õige info väljaselekteerimine on keeruline kõigile. Seitset soovitust silmas pidades on sellega kergem hakkama saada, kirjutab teadusajaloolane Aro Velmet.

Praktiliselt võiks olukorras, kus eraldi seisvad, ent ühtviisi usaldusväärsed allikad annavad erinevaid andmeid, käituda pigem ettevaatlikumalt, sest niimoodi eksimisel on madalam hind. Kui hiljem selgub, et sümptomiteta levik on haruldane, oleme pidanud lihtsalt veidi rohkem igavlema. Kui seda võimalust ignoreerime ja eksime, on tulemuseks rohkemate inimeste haigestumine.

Praegu on olukord ideaalist kaugel. SARS-CoV-2 näol on tegemist uue haigustekitajaga, mille kohta on väga vähe teada, ning mida tuleb uurida kiiresti ning keset massikarantiini ning globaalset kriisi. Teisisõnu, palju infot, mida praegu teaduspublikatsioonidest ja rahvusvaheliste teadusasutuste käest saab, tuleb ilmselt hiljem täpsustada. Nii näiteks on korduvalt hinnatud ümber seda, kas SARS-CoV-2 viirust võivad edasi anda ka sümptomiteta viirusekandjad (üha rohkem uuringuid tunduvad nentivat, et mõnikord jah). See ei tähenda, et teadlasi ei saa usaldada. Lihtsalt uusi andmeid tuleb iga hetkega peale.

Võtame ühe näite: laupäeval, 14. märtsil teatas Prantsusmaa terviseminister Olivier Véran oma Twitteri-kontol, et koroonaviirusesse nakatunud ei tohiks võtta palaviku leevendamiseks ibuprofeeni. Tema soovitus tundus põhinevat juhtivas meditsiiniajakirjas The Lancet püstitatud hüpoteesist, mille järgi võib ibuprofeen suurendada nn ACE2-retseptorite hulka rakkudel, mida koroonaviirus omakorda kasutab rakkude nakatamiseks. Osad USA farmakoloogid ja arstiteadlased nimetasid The New York Timesis seda hoiatust «puhtalt hüpoteetiliseks» ja «üksiklugudeks, mille pealt on fake news’i toodetud». 17. märtsi seisuga otsustas aga ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitada Covid-19 haigetel omal käel ibuprofeeni mitte kasutada, kui arst seda just otseselt ette ei kirjuta.

Elame kriisis, kus päeva jooksul võib tulla rohkem inimeste eluolu muutvaid uudiseid kui tavaliselt mitme aasta jooksul kokku. Sel hetkel on oluline teada, kuidas vasturääkivast infotulvast usaldusväärset teavet välja sõeluda. Isegi, kui tavaliste udukudujate ja vandenõuteoreetikute vältimine on aastatega harjumuspäraseks muutunud, võib Covid-19-teemalisi uudisvoogusid jälgides kiiresti segadusse sattuda.

Ühe nurga alt vaadates on viimased nädalad muljet avaldavalt tõestanud maailma epidemioloogide kõrget taset. Tänu nende mudeldamisele võtsid riigid üle kogu maailma kasutusele sotsiaalse distantseerimise meetodid ja soovitus «kõverat lamestada» on juhtinud enamike lääne valitsuste käitumist. Sääraste meetmete efektiivsust näeme praegu Lõuna-Koreas, Hiinas, Hong Kongis ja Taiwanis.

Seda enam tuleks aga tõsiselt võtta WHO ja terviseameti sedastusi, mis põhinevad paljude uuringute üksmeelsel kokkuvõttel: tegemist on gripist suurusjärgu võrra ohtlikuma haigusega, mida tuleb võtta täie tõsidusega. Need järeldused põhinevad teadlaste konsensusel ja kujutavad endast parimat võimalikku arusaama.

Näiteks võiks praegu pöörata vähem tähelepanu uuringutele, mis hindavad Covid-19 suremust. Neid arve on viimase kuu jooksul korduvalt ümber hinnatud. Tõsiasi on, et piiratud analüüsimise tõttu ja juhuvalimiga uuringute puudumisel ei tea me eriti hästi, kui paljudel inimestel ühes või teises kohas haigus on. Vähe sellest, kuna praegu on maailmas rohkem Covid-19 patsiente, kes on veel paranemisel, kui neid, kes on tervenenud, ei tea me isegi täpselt, mis kõigi diagnoositud juhtude lõplik tulemus on. Lõpuks sõltub haiguse kulg mitte ainult haigustekitajast ja patsiendist, vaid ka tervishoiutaristu suutlikkusest, mis varieerub riigiti tohutult. Pealegi on üksikisikul selle infoga vähe midagi peale hakata, närvi ajab see aga väga lihtsalt.

Kolmandaks, üksikuuringute puhul tasub usaldada pikema aja jooksul tehtud, pigem suuremate andmehulkadega ja eelretsensiooni läbinud uuringuid. Rusikareegel on, et eile või sel nädalal tehtud uuringute tulemused muutuvad tõenäoliselt palju. Mitme kuu jooksul ja suurte andmestike põhjal tehtud analüüsid on pigem usaldusväärsemad, eriti kui neid on kinnitanud mitu eri uurimisrühma. Kriisiolukorras laekuv info on tõenäoliselt ebatäielik. Teadlastel on keeruline arvesse võtta andmestikku kallutavaid tegureid, kui neist ei olda isegi teadlikud ja aega on vähe.

Teiseks tasub usaldada pigem institutsioonide soovitusi kui üksikuuringuid – teadus on kollektiivne tegevus ja selle usaldusväärsus lähtub kolleegide kontrollimisest. Kindlasti tuleks juhinduda kohalike ja rahvusvaheliste ekspertorganisatsioonide – terviseameti, WHO, aga ka rahvusvaheliste, eelretsenseeritavate artiklite nõuannetest. Kollektiivne, metoodiline tagasiside on teaduse kullaproov. See on see protsess, mis eristab teadust muudest valdkondadest ja tõstab selle usaldusväärsust. Paljud meedia tähelepanu saavad uuringud on sisuliselt mustandid ning isegi The Lancetis avaldatud uuringute üle vaieldakse kaua. Organisatsioonide kollektiivsed hinnangud on sageli kõige konservatiivsemad ja praegu praktiliselt ka kõige usaldusväärsemad. Mustandite jagamine, nende läbi arutamine, peavoolust irduvate ideede läbi rääkimine on teadlaste jaoks hädavajalik, aga kogu selle arutelu meedias tiražeerimine ei tähenda, et igat uuringut peaks võtma kui kulda. Tuleb kasutada kriitilist mõtlemist ja meedia peaks andma ka vastavat konteksti. Sellest allpool.

Ent mida kaugemale tulevikku vaatame, seda ähmasemaks see muutub ja seda rohkem tundmatuid muutujaid tuleb arvesse võtta. Me ei tea, millised kriisid võivad veel riike lähikuudel tabada (majanduslikest šokkidest alustades kuni loodusõnnetusteni välja). Teisalt ei tea me, kas Covid-19 vastu võidakse leida ravimeid, milliseid uudseid lahendusi võidakse luua sotsiaalse distantseerimise vähendamiseks jne.

Seda kõike tasub meeles pidada, kui lugeda raporteid, mis hoiatavad, et praegune olukord võib kesta järgmised poolteist aastat. Jah, see on võimalik. Ent «agasid» on samuti väga palju. Neid uuringuid ei tuleks lugeda mitte tulevikuennustustena, vaid osana arutelust, mille käigus erinevaid stsenaariume läbi mängitakse, uusi lahendusi luuakse ja võimalikeks hädaolukordadeks ette valmistutakse.

Kõige olulisem on läbipaistev infovahetus, et säiliks usaldus ajakirjanduse ja lugeja vahel, kõige halvem on info varjamine.

Viiendaks – katsuge hankida eri valdkondade esindajate vaateid, sest epideemiad on olemuslikult interdistsiplinaarsed nähtused: nende kulg sõltub viiruste bioloogiast, ümbritsevast keskkonnast, inimpsühholoogiast, ühiskondade kultuurist, poliitikast, taristust, institutsioonide toimimisest ja veel paljudest teguritest. Seda enam on oluline veenduda, et ekspert, kes meedias sõna võtab, teab oma eksperditeadmiste piire, ning teisalt, et meedia kajastab eri valdkondade ekspertide analüüse.

Heaks näiteks on siin arutelu kaitsemaskide kandmise vajalikkuse üle. Lääneriigid ja WHO on rõhutanud, et vastupidiselt Aasia riikide praktikale ei ole kaitsemaskide kandmine soovitav ning neid tuleks hoida inimestele, kes hoolitsevad koroonaviirusega nakatunute eest või kes on ise sümptomaatilised. Nagu aga tehnoloogiasotsioloog Zeynep Tufekci nentis, ei arvestanud see soovitus kommunikatsiooniteooria tõdedega. See külvas inimestes segadust, kuna andis pealtnäha vastukäivat informatsiooni: maskidest polevat kasu, aga samas on neid vaja hoida meditsiinitöötajate jaoks. Teisalt varjas see sõnum tegelikku probleemi, mis oli suutmatus toota piisavalt kaitsemaske, nii et neid jätkuks nii tavainimeste kui ka tervisetöötajate jaoks.

Küsimus, kas inimesed peaksid kandma kaitsemaske, nõuab ühtaegu nii epidemioloogilist vastust (kas see aitab haiguse leviku vastu?), filosoofilist vastust (kas «jah, natuke» on parem vastus kui «ei, see pole perfektne lahendus»?), insenertehnilist vastust (kas me suudame toota piisavalt maske?), kommunikatsiooniteoreetilist vastust (kuidas inimesed sellisele sõnumile reageerivad?) kui ka sotsioloogilist vastust (kas maskide kandmine võiks olla hea viis rõhutada solidaarsust ja näidata, et sa võtad hügieeninõudeid tõsiselt?). Kõik neid eksperte tasuks praeguses olukorras kuulata, pidades samas silmas, et nad tunnevad kõige paremini just omaenda valdkonda.

Kuuendaks – kõige olulisem on läbipaistev infovahetus, et säiliks usaldus ajakirjanduse ja lugeja vahel, kõige halvem on info varjamine. Arvestades, kui palju ebaselgust on praegu isegi teadlaste hulgas, on seda olulisem, et meedia ja avalik võim säilitaksid usaldusväärsust ja ei varjaks ega moonutaks infot, arvates, et see võib tekitada asjatut paanikat või ajada inimesi segadusse. Veel halvem on anda vastukäivat informatsiooni – selle tulemusi näeme praegu USAs, kus parempoolsed telekanalid nimetasid veel möödunud nädalal koroonaviirust vasakpoolsete väljamõeldiseks või isegi Hiina biorelvaks. Kui arusaamad muutuvad, siis tuleb seda ka öelda. Kui midagi läheb halvasti, siis tuleb seda tunnistada. Vastasel korral õõnestatakse enda usaldusväärsust ja luuakse pinnas sotsiaalmeedias levivate kuulujuttude ja vandenõuteooriate levikuks. Eestis on infovahetusega siiani muljet avaldavalt hästi toime tuldud – loodame, et see jätkub ka edaspidi.